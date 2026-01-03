Placas Jalisco 2026: Esta es la fecha límite para el canje tras la prórroga oficial

Los automovilistas jaliscienses que pagaron su refrendo vehicular en 2025 pero aún no realizaron el canje de placas, tendrán tres meses adicionales para completar el trámite. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco confirmó una prórroga oficial que extiende el proceso del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, con base en un calendario de atención escalonada.

Esta medida surge a raíz de la alta demanda registrada al cierre de 2025, cuando miles de conductores saturaron los módulos recaudadores. Tan solo en el último trimestre del año pasado, el programa contabilizó más de 450 mil reemplazos de láminas: 120 mil en octubre, 150 mil en noviembre y más de 180 mil en diciembre.

Nuevo calendario para el canje de placas en Jalisco

El Gobierno estatal informó que el proceso se organizará según la terminación numérica de las placas:

Enero: 1, 2, 3 y 4

Febrero: 4, 5, 6 y 7

Marzo: 7, 8, 9 y 0

La dependencia recordó que el canje es obligatorio para todos los vehículos que aún porten los diseños “Maguey”, “Minerva” o “Gota” (en versiones roja o verde), incluyendo automóviles particulares, motocicletas, remolques, taxis y transporte público.

Estos modelos dejaron de cumplir con los estándares técnicos federales establecidos por la NOM-001-SCT-2-2016, normativa que regula las características oficiales de las placas vehiculares en todo el país, bajo supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¿Quiénes pueden aprovechar la prórroga gratuita?

El beneficio aplica únicamente para propietarios que:

Hayan pagado el refrendo 2025,

Mantengan un registro vehicular activo en el padrón estatal,

Y no requieran modificar datos como cambio de propietario o domicilio.

Desde el 2 de enero de 2026, los contribuyentes podrán agendar cita en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora

Ese mismo día, las oficinas recaudadoras reanudarán la atención en horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, y sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Para completar el trámite, será necesario presentar:

El juego de placas anterior,

Identificación oficial vigente (original y copia),

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia o cesión de derechos),

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 90 días,

Y el comprobante de verificación vehicular.

Costo y sanciones

Los propietarios que no pagaron el refrendo 2025 y estén obligados a renovar sus placas deberán cubrir en 2026 un costo de dos mil 500 pesos por la dotación del nuevo juego.

Durante 2026, solo serán válidos los diseños “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025). Los vehículos que circulen con placas antiguas o fuera de norma podrán ser sancionados con multas y retención del vehículo, según advirtió la autoridad estatal.

