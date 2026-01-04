Clima HOY: Guadalajara, con amanecer fresco y tarde cálida este domingo

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) arranca este domingo 4 de enero con una mañana fresca, no obstante, se espera un incremento gradual en la temperatura conforme pasen las horas. Conoce los detalles del pronóstico del clima a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que en Jalisco se prevé cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos durante el transcurso del día. Por la mañana se espera un ambiente fresco a templado, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas del estado. Durante la tarde, el ambiente será de cálido a caluroso. Se prevé viento de dirección variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco notificó un amanecer fresco en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con temperaturas más bajas en la periferia y zonas boscosas. Se registra cielo mayormente despejado y viento débil.

Con el transcurso de las horas, se esperan temperaturas más cálidas en la ciudad y cielo con nubes dispersas.

Para la noche se pronostica un ambiente entre templado y fresco, con cielo de nubes dispersas y rachas de viento moderadas.

Se estima que la temperatura máxima durante el día será de 27 °C y la mínima de 12 °C. La probabilidad de lluvia es nula.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento para hoy:

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

