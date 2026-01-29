El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) estableció una alianza estratégica con el ayuntamiento de Momax, Zacatecas, mediante la firma de un Acuerdo Administrativo de Colaboración y Servicio de Impartición y Préstamo de Instalaciones.

Con esta iniciativa, se pretende ampliar las posibilidades de capacitación para el trabajo y fortalecer la empleabilidad en la región. Además, se reafirmó la importancia de la colaboración con entidades vecinas para sumar esfuerzos que garanticen mejores oportunidades laborales.

Durante el acto protocolario, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, destacó que este tipo de convenios permiten llevar capacitación pertinente y de calidad a más comunidades, aprovechando infraestructura existente y fortaleciendo la formación de capital humano como eje del desarrollo local y regional. Subrayó que la colaboración con municipios de estados vecinos amplía el impacto social de la política pública en materia de formación para el trabajo.

Por parte del municipio de Momax, Zacatecas, suscribieron el convenio el Presidente Municipal, Salvador Cabral Mota; la Síndica Municipal, Esmeralda Lizbeth Flores Álvarez; así como los Auxiliares de la Hacienda Pública Municipal, Jonathon Ramírez Haro y Juan Antonio Pérez Luna, quienes coincidieron en la relevancia de generar sinergias que acerquen opciones reales de capacitación a la población, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y su inserción en el mercado laboral.

El convenio establece las bases para la impartición de cursos y el uso compartido de instalaciones municipales, por lo que se estima una optimización de recursos para garantizar que más personas puedan acceder a programas de formación alineados con las necesidades productivas de la región.

