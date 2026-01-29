CFE anuncia corte de luz en Zapopan; ¿cuánto tiempo durará la suspensión?

Como parte de obras de mantenimiento programadas para optimizar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz en varias colonias del municipio de Zapopan, Jalisco, este jueves.

De acuerdo con el comunicado oficial, el personal encargado de las labores de mantenimiento comenzará a trabajar a partir de las 10:00 horas y, conforme a lo previsto, las actividades se extenderán hasta las 18:00 horas de este jueves 29 de enero.

Te puede interesar: Gobierno federal reconoce avances en reducción de delitos en Jalisco

Esto significa que el suministro de energía eléctrica se suspenderá por al menos ocho horas, aunque algunas zonas podrían permanecer sin servicio por más tiempo, ya que la reactivación será de manera paulatina.

Debido a esta intervención, la CFE hizo un llamado a la población para que tome las medidas de precaución necesarias y reduzca, en la medida de lo posible, las afectaciones derivadas de esta situación.

La CFE precisó que el corte se llevará a cabo únicamente en tres colonias específicas del municipio , por lo que el resto de la población en Zapopan podrá continuar con sus actividades habituales sin interrupciones.

Las colonias afectadas por el corte de energía eléctrica son las siguientes:

Arcos Guadalupe

Plaza Guadalupe

Fraccionamiento Vivante

Los trabajos de restauración y mantenimiento forman parte de un plan integral para mejorar el servicio y modernizar la infraestructura eléctrica, con el fin de atender la alta demanda energética de la ciudad.

También puedes leer: Así estará el clima en Guadalajara este jueves 29 de enero

Las autoridades no descartaron que, a lo largo del resto del año, puedan registrarse nuevos cortes de energía debido a trabajos de mantenimiento, modernización de la red eléctrica o ajustes en el suministro.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer el momento exacto en que se restablecerá el servicio , así como sobre posibles interrupciones futuras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP