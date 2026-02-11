IDEFT y ENNOVI impulsan talento en sector productivo de Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y ENNOVI de México han formalizado un convenio de colaboración. Este acuerdo estratégico busca potenciar la formación de talento calificado y alinear la capacitación con las demandas del sector productivo . La iniciativa refuerza el compromiso con el desarrollo económico y social de Jalisco.

Esta alianza se enmarca en la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Ambos han subrayado la importancia de la educación para el trabajo como motor de progreso. El convenio pretende fortalecer tanto las habilidades técnicas como las blandas del personal.

El crecimiento de las empresas se vincula directamente con el desarrollo integral de las personas. El enriquecimiento del capital humano es esencial para la competitividad. Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó la relevancia de este acuerdo.

Fortalecimiento de habilidades clave

Cosío Gaona afirmó que esta alianza estratégica contribuirá al crecimiento personal y al desarrollo de Jalisco y México . Además, señaló que el trabajo conjunto generará resultados productivos y sostenibles para beneficio de todos los involucrados en el sector laboral.

Por su parte, Anabel Alicia Vázquez León, la representante legal de ENNOVI de México enfatizó que el convenio les proporcionará un socio estratégico. Esta colaboración es clave para desarrollar el talento interno y preparar a la organización ante nuevos proyectos. También fortalecerá las competencias necesarias para el crecimiento continuo.

La expansión de capacidades se traducirá en más oportunidades de empleo y desarrollo para los trabajadores. También estuvieron presentes Melissa Marlene Moya Muñiz y Gisela Guadalupe Carbajal Reyes.

Expansión y oportunidades de empleo

Del IDEFT, asistieron Pablo García Arias, director de Vinculación, y Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara. Hannia Medina Beas, Elizabeth Raygoza Jáuregui y Denisse Aranda Arrache también estuvieron en el acto protocolario. Con este acuerdo, IDEFT y ENNOVI reafirman su compromiso con la formación continua.

Ambas entidades promueven la competitividad empresarial y el desarrollo económico de Jalisco . Su enfoque se centra en las personas como eje principal del crecimiento productivo. Este convenio es un paso significativo hacia un futuro laboral más prometedor en la región.

