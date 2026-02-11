Nueva vialidad Enrique Ibarra Pedroza mejora movilidad en El Arenal

El municipio de El Arenal, Jalisco, celebró la inauguración de una importante vialidad, ahora nombrada Enrique Ibarra Pedroza, que busca mejorar la infraestructura urbana y la movilidad local. Este evento fue encabezado por el presidente municipal, Dr. Gildardo Partida Hermosillo, junto a su esposa Alma del Pilar, presidenta del Sistema DIF Arenal.Asistieron también destacadas figuras como Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, y Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, además de regidores del ayuntamiento y otros funcionarios estatales. Los trabajos de remodelación de la vialidad incluyeron la instalación de 26 tomas de agua potable y descargas domiciliarias, también se construyeron mil 800 metros de empedrado ahogado en concreto hidráulico.Además, se edificaron banquetas y machuelos, así como 190 metros de concreto hidráulico en el vado Pedro Moreno y se añadieron seis nuevas luminarias para mejorar la seguridad y visibilidad en la zona.Estas acciones buscan fortalecer la infraestructura urbana, optimizar la movilidad de los ciudadanos y elevar la calidad de vida de los habitantes de El Arenal. La inversión en estos proyectos reafirma el compromiso con el desarrollo del municipio. Posteriormente, las actividades se trasladaron al Museo Interpretativo del Paisaje Agavero para la presentación del libro “Mariano Otero, Académico, Político y Jurista”, obra presentada por Juan Enrique Ibarra Pedroza.Este acto cultural subraya el interés del municipio en promover no solo el desarrollo urbano, sino también la cultura y el pensamiento. El Arenal busca honrar su historia y construir un futuro que valore el conocimiento y las obras que perduran.El Gobierno de El Arenal continúa impulsando proyectos que trascienden y decisiones que reconocen la trayectoria de figuras relevantes. Estas iniciativas contribuyen a la formación de una comunidad más informada y conectada con su pasado. YC