El municipio de El Arenal, Jalisco, celebró la inauguración de una importante vialidad, ahora nombrada Enrique Ibarra Pedroza, que busca mejorar la infraestructura urbana y la movilidad local. Este evento fue encabezado por el presidente municipal, Dr. Gildardo Partida Hermosillo, junto a su esposa Alma del Pilar, presidenta del Sistema DIF Arenal.

Asistieron también destacadas figuras como Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, y Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, además de regidores del ayuntamiento y otros funcionarios estatales.

CORTESÍA

Modernización de la infraestructura vial

Los trabajos de remodelación de la vialidad incluyeron la instalación de 26 tomas de agua potable y descargas domiciliarias, también se construyeron mil 800 metros de empedrado ahogado en concreto hidráulico.

Además, se edificaron banquetas y machuelos, así como 190 metros de concreto hidráulico en el vado Pedro Moreno y se añadieron seis nuevas luminarias para mejorar la seguridad y visibilidad en la zona.

Estas acciones buscan fortalecer la infraestructura urbana, optimizar la movilidad de los ciudadanos y elevar la calidad de vida de los habitantes de El Arenal. La inversión en estos proyectos reafirma el compromiso con el desarrollo del municipio.

CORTESÍA

Impulso cultural y legado histórico

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Museo Interpretativo del Paisaje Agavero para la presentación del libro “Mariano Otero, Académico, Político y Jurista”, obra presentada por Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Este acto cultural subraya el interés del municipio en promover no solo el desarrollo urbano, sino también la cultura y el pensamiento. El Arenal busca honrar su historia y construir un futuro que valore el conocimiento y las obras que perduran.

El Gobierno de El Arenal continúa impulsando proyectos que trascienden y decisiones que reconocen la trayectoria de figuras relevantes. Estas iniciativas contribuyen a la formación de una comunidad más informada y conectada con su pasado.

CORTESÍA

YC