El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que habrá corte de agua en dos colonias del municipio de Zapopan.

A través de sus redes sociales, el SIAPA reportó una fuga de agua potable detectada en el cruce de las calles Volcán Quinceo y Volcán Boquerón, en el municipio ya mencionado.

Por tal motivo, los trabajos provocarán la suspensión temporal del suministro de agua potable en las colonias:

Colli Urbano

Paseos del Sol

De acuerdo con el organismo, personal de Mantenimiento de Redes del Sector Juárez se encuentra atendiendo la avería con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible.

El SIAPA estima que la circulación vial podría quedar reabierta durante las primeras horas del jueves 12 de febrero, mientras que el servicio de agua potable se restablecería en el transcurso de la tarde del mismo día.

Para quienes requieran apoyo con pipas de agua gratuitas, el organismo puso a disposición el número de SIAPATEL 33-3668-2482, además de sus redes sociales oficiales en X y Facebook, donde se pueden realizar solicitudes a través de la cuenta @siapagdl.

MF