Detienen a presunto implicado en al menos diez homicidios en la ZMG

Un hombre considerado objetivo prioritario por su presunta participación en al menos diez homicidios fue detenido mediante orden de aprehensión en un operativo coordinado por la Fiscalía del Estado, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Guardia Nacional.

La captura de Carlos Alejandro “N” se concretó tras labores de inteligencia realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales , cuyos agentes lograron ubicarlo y ejecutar el mandato judicial en su contra.

Aunque se le relaciona con al menos diez casos ocurridos en la Zona Metropolitana, la orden de aprehensión deriva de una carpeta de investigación iniciada en 2025 por el homicidio de dos hombres, registrado el 27 de mayo en la colonia Los Meseros, en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas convivían afuera de un domicilio cuando el imputado, presuntamente acompañado de otros sujetos, arribó en una camioneta Chevrolet Tornado blanca. Tras vigilar a los hombres, los agresores descendieron del vehículo y, según las investigaciones, dispararon contra ellos, provocándoles la muerte. Posteriormente huyeron del lugar.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada obtuvo la orden judicial para investigar a Carlos Alejandro “N” por el delito de homicidio . Los demás hechos con los que se le vincula también habrían ocurrido en San Pedro Tlaquepaque y bajo un patrón similar, con el uso de armas de fuego.

Tras su detención, el señalado fue trasladado a un complejo penitenciario, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes. La Fiscalía estatal reiteró su compromiso con la investigación y persecución de delitos de alto impacto.

