Morena y aliados buscan frenar tarifa del transporte público en Jalisco

En respuesta al descontento social por el incremento en la tarifa del transporte público, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, junto con legisladores locales de Morena y partidos aliados como PT, Hagamos y Futuro, han iniciado una estrategia conjunta. El objetivo es establecer un esquema legislativo y jurídico que permita detener el reciente aumento a la tarifa , buscando soluciones integrales para los ciudadanos de Jalisco.

La presidenta de Morena, Erika Pérez García, y miembros de su equipo, se reunieron con los diputados en una mesa de trabajo. Esta acción es parte de la construcción de un plan alternativo de movilidad. La iniciativa busca generar propuestas sólidas y sustentadas que no se limiten a la crítica, sino que ofrezcan rutas legislativas claras.

Acciones legislativas contra el tarifazo

Durante la reunión, los legisladores expusieron las diversas iniciativas y acciones legales que han implementado desde el Congreso del Estado. El presidente del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, encabezó a los diputados que participaron en el encuentro. Entre ellos se encontraban Marta Arizmendi Fombona, Itzul Barrera Rodríguez, Norma López Ramírez, Candelaria Ochoa Ávalos, Alejandro Barragán Sánchez y Martín Franco Cuevas.

También asistieron los diputados Leonardo Almaguer Castañeda y Sergio Martín Castellanos del Partido del Trabajo. Por parte de Hagamos, estuvieron Valeria Ávila Gutiérrez y Tonatiuh Bravo Padilla, mientras que Tonantzin Cárdenas Méndez representó a Futuro. Todos ellos manifestaron su oposición al acuerdo tarifario que fue aprobado por el Comité Técnico Tarifario y avalado por el gobernador Pablo Lemus García a finales del año pasado.

Pérez García enfatizó que el aumento de la tarifa ha provocado un profundo malestar . Por ello, se requieren respuestas responsables, que se centren en el derecho a la movilidad, la justicia social y la protección de los usuarios del transporte. La colaboración con los legisladores busca generar un trabajo colectivo en beneficio de la comunidad.

Plan alternativo de movilidad y marcha

Los diputados locales también confirmaron su participación en la marcha pacífica que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena ha convocado para el próximo sábado 14 de febrero. Durante esta movilización, se presentará oficialmente el Plan Alternativo de Movilidad. Dicho plan se ha desarrollado a través de mesas de trabajo multidisciplinarias.

Para la elaboración de este plan, la dirigencia estatal de Morena convocó a diversas instancias . Participaron autoridades municipales del Área Metropolitana, académicos, representantes estudiantiles y de colectivos, así como consejeras y consejeros estatales del partido. También se incluyeron las opiniones de los propios legisladores locales.

Además de las mesas de trabajo, se llevaron a cabo actividades de campo. Se realizaron activaciones en paradores de transporte y plazas públicas en distintos municipios del Área Metropolitana. Se aplicaron más de mil 200 encuestas efectivas por el personal del Comité Ejecutivo Estatal y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con un nivel de confiabilidad estadística del 92 por ciento.

SV