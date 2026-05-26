IDEFT y CITEMATEQ impulsan la profesionalización del sector tequilero en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y el desarrollo profesional en la industria tequilera, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) dio inicio al curso de Análisis Sensorial, impartido por el Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros (CITEMATEQ) y acreditado por el propio instituto.

La actividad se realizó en el plantel de Amatitán y reunió a participantes provenientes de distintas regiones de Jalisco, así como de otros estados del país. Durante la bienvenida, autoridades del IDEFT destacaron la importancia de generar mayores oportunidades de formación especializada para los sectores productivos estratégicos de la entidad.

Capacitación especializada para el sector tequilero

El curso de Análisis Sensorial está dirigido a productores, comerciantes, guías turísticos y personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la degustación del tequila y la evaluación de sus propiedades organolépticas, elementos clave para distinguir la calidad de esta bebida reconocida internacionalmente.

Autoridades del instituto señalaron que este programa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco para fortalecer la profesionalización y la vinculación entre la educación técnica y la industria tequilera.

Asimismo, destacaron que la capacitación especializada permite elevar los oficios tradicionales a estándares de competencia certificados, lo que contribuye al crecimiento económico y productivo de las regiones tequileras del estado.

Resultado de convenio de colaboración

La apertura de este curso representa uno de los primeros resultados del convenio de colaboración firmado en septiembre pasado entre el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el presidente de CITEMATEQ, Jorge Martínez Cano.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a impulsar programas de capacitación y certificación enfocados en la industria del tequila , con el propósito de fortalecer la preparación técnica de quienes forman parte de este sector.

En el marco de la jornada, el IDEFT también reconoció el XV aniversario de CITEMATEQ y destacó la trayectoria del proyecto académico encabezado por Silvia Martínez Pérez y Jorge Martínez Cano, al consolidarse como un referente internacional en la formación de técnicos y maestros tequileros.

Finalmente, el instituto reiteró su disposición de continuar generando alianzas estratégicas que permitan ampliar las oportunidades de capacitación y crecimiento profesional para los jaliscienses.

SV