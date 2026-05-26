Guadalajara busca vivienda accesible; Chema Martínez impulsa programa federal

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Martínez , propuso adherir al municipio al programa federal Vivienda para el Bienestar . Esta iniciativa busca garantizar acceso a hogares dignos y accesibles, frenando el desplazamiento de miles de familias hacia las periferias. La medida se presentó durante una sesión edilicia en la capital jalisciense.

Martínez destacó que Guadalajara enfrenta una grave crisis de vivienda. Argumentó que un modelo de desarrollo inmobiliario ha priorizado proyectos verticales de lujo sobre las necesidades reales de las familias de menores ingresos. Esto ha provocado una escasez de opciones asequibles para los ciudadanos.

El edil señaló que esta dinámica ha provocado la expulsión de muchas familias hacia otros municipios. Mientras tanto, en Guadalajara, continúan creciendo los desarrollos inmobiliarios exclusivos. Estas construcciones se ubican en zonas que ya cuentan con todos los servicios públicos esenciales.

Críticas al modelo inmobiliario actual

El regidor afirmó: "Guadalajara, desde que llegó Movimiento Ciudadano a gobernar, ha desplazado a miles de personas de escasos recursos hacia las periferias de la ciudad, derivado de una política voraz de vivienda cara y lujosa" . Criticó la falta de enfoque social en el desarrollo urbano.

Martínez añadió: "Donde ya hay transporte, hospitales, seguridad, mercados y toda la infraestructura de la ciudad, llegan desarrolladores inmobiliarios a desplazar a las personas más vulnerables para construir torres y edificios". Expresó su preocupación por el impacto social.

El líder morenista acusó una supuesta complicidad entre gobiernos municipales y desarrolladores privados. Esto habría permitido que el crecimiento urbano beneficie principalmente a intereses inmobiliarios. Los ciudadanos con mayores necesidades de vivienda se ven afectados negativamente por esta situación.

Además, advirtió que las rentas en Guadalajara son cada vez más inaccesibles. Actualmente, no existe una oferta suficiente de vivienda económica. Las personas con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad son las más afectadas por esta carencia habitacional.

Impulso al programa Vivienda para el Bienestar

Ante este panorama, la iniciativa busca la incorporación de Guadalajara al programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal. Este programa federal está enfocado en personas con alta marginación, escasos recursos, comunidades indígenas y población en pobreza extrema.

Chema Martínez subrayó la urgencia de una definición política: "Hoy Guadalajara tiene que decidir de qué lado está: del lado de los grandes negocios inmobiliarios o del lado de la gente más pobre y más vulnerable". Hizo un llamado a la acción priorizando a los ciudadanos.

La propuesta también instruye a la Agencia Municipal de Vivienda. Esta entidad deberá entregar, en un plazo de 15 días naturales, un informe detallado. El documento deberá incluir los predios que forman parte de la reserva territorial del municipio.

El informe debe contemplar aquellos terrenos concesionados, comodatados o que estén disponibles. El objetivo principal es identificar cuáles de estos predios podrían destinarse específicamente a proyectos de vivienda social. Esto permitiría un uso más equitativo del suelo público.

Martínez cuestionó el uso actual de estas reservas: "¿Por qué seguir entregando reservas territoriales a particulares y empresas privadas mientras miles de familias ya no pueden vivir en su propia ciudad?". Destacó la contradicción entre la necesidad social y las prácticas existentes.

La iniciativa busca que Guadalajara participe activamente en la estrategia nacional de vivienda. Esta estrategia es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es que el municipio contribuya con suelo público para la construcción de vivienda accesible. Esto beneficiaría a los sectores más vulnerables de la población tapatía.

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