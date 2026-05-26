Luego de que se registrara la tarde de este martes 26 de mayo del 2026 una breve trifulca al exterior de Casa Jalisco donde se manifiestan integrantes del frente "Soy Papá, no Criminal" compuesto por padres quienes se dicen agraviados por la Ley Vicaria, así como distintas agrupaciones, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, envió un mensaje a "los machitos", afirmando que en un contexto donde ha incrementado la violencia contra las mujeres siempre se debe estar de su lado.

Ante ello, añadió el mandatario estatal, es que instruyó que se puedan revisar los perfiles de los hombres que integran este frente para verificar si entre ellos hay algún señalado o sentenciado como deudor alimentario.

"Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres, y tenemos que ponerlos del lado de ellas, ese es mi papel y mi compromiso. Yo estoy del lado de defender a las mujeres", afirmó el mandatario estatal ante medios de comunicación esta tarde.

"No estoy de acuerdo con esta marcha, e incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos machos alfa que estuvieron en esta manifestación para saber si son deudores alimentarios, que puedan ponerse al corriente de pagar todo lo que le deben a sus exparejas, exesposas, hijas, hijos, familiares", añadió Lemus Navarro.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El frente de "Soy Papá, no Criminal", que incluía la presencia de mujeres quienes se identificaron como parte del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, intentaba instalarse esta tarde en las inmediaciones de Casa Jalisco cuando elementos de la Policía del Estado llegaron a intentar retirar los insumos que habían colocado para tratar de pasar la noche a las afueras del inmueble.

La protesta forma parte de las actividades llevadas a cabo este día para, dijo, exponer cómo existen casos en los cuales la ley no debería beneficiar en automático a las madres para dar la custodia de hijas e hijos en casos de separación como lo mandata la Ley Vicaria en Jalisco y como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De hecho, este martes el frente lleva a cabo un foro en el cual expone distintos casos que, considera el movimiento, demuestran que la madre no siempre tiene la razón. El movimiento busca resonar a nivel nacional para promover reformas constitucionales que obliguen a que la ley aplique para hombres y mujeres por igual , tal como ocurría cuando temas como derechos por custodia, pensión alimenticia y régimen de convivencia se veían dentro de los temas familiares sin las sanciones aplicables por violencia vicaria.

"Desde el 15 de noviembre del 2024 se hizo una reforma a más de seis artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Entonces, si me dices '¿cuál es la solución?', pues necesitamos otra reforma constitucional que derogue la igualdad sustantiva y volvamos al tema que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esa es la opción. Porque justo esta clase de casos es la que demuestra que esta ley no beneficia a todas y todos, sino que, por el contrario, también violenta a hombres padres de familia", afirmó Rodolfo Ruiz, abogado y activista en este sentido.

JM