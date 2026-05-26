Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 27 al 31 de mayo

Disfrutar una película al aire libre, acostado sobre el pasto y bajo un cielo estrellado, será posible en distintos puntos de Guadalajara gracias a una serie de funciones gratuitas de cine.Del 27 al 31 de mayo, Cinemalive llevará proyecciones sin costo a diferentes espacios públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiendo parques y plazas en puntos de convivencia para familias, parejas y grupos de amigos.La iniciativa busca ofrecer mucho más que una función de cine, pues pretende crear una experiencia distinta fuera de la rutina diaria, donde las personas puedan reunirse, relajarse y disfrutar de espacios abiertos en un ambiente accesible para todos.Te compartimos la cartelera de la semana del 27 al 31 de mayo:MF