Martes, 26 de Mayo 2026

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Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 27 al 31 de mayo

Cinemalive llevará proyecciones sin costo a diferentes espacios públicos de la ZMG, convirtiendo parques y plazas en puntos de convivencia para familias, parejas y grupos de amigos

Por: Moisés Figueroa

Disfrutar una película al aire libre, acostado sobre el pasto y bajo un cielo estrellado, será posible en distintos puntos de Guadalajara gracias a una serie de funciones gratuitas de cine. FACEBOOK / Cinemalive

Disfrutar una película al aire libre, acostado sobre el pasto y bajo un cielo estrellado, será posible en distintos puntos de Guadalajara gracias a una serie de funciones gratuitas de cine. FACEBOOK / Cinemalive

Disfrutar una película al aire libre, acostado sobre el pasto y bajo un cielo estrellado, será posible en distintos puntos de Guadalajara gracias a una serie de funciones gratuitas de cine.

Del 27 al 31 de mayo, Cinemalive llevará proyecciones sin costo a diferentes espacios públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiendo parques y plazas en puntos de convivencia para familias, parejas y grupos de amigos.

La iniciativa busca ofrecer mucho más que una función de cine, pues pretende crear una experiencia distinta fuera de la rutina diaria, donde las personas puedan reunirse, relajarse y disfrutar de espacios abiertos en un ambiente accesible para todos.

Te compartimos la cartelera de la semana del 27 al 31 de mayo:

Miércoles 27 de mayo 

  • Sneaks un par con suerte  - Bosque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 28 de mayo

  • El maravilloso Mago de Oz - Parque Metropolitano - 7:45PM

Viernes 29 de mayo 

  • Kpop demon hunters - Parque Alcalde - 7:45PM
  • Jumbo la magia de un corazón gigante  - Parque Mirador Independencia - 7:45PM

Sábado 30 de mayo

  • Bambi una vida en el bosque - Parque Metropolitano - 7:45PM

Domingo 31 de mayo

  • Latte y la piedra mágica - Parque de las niñas y los niños - 7:45PM

MF

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