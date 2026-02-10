IDEFT impulsa la capacitación laboral con entrega de constancias en la región Altos

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) llevó a cabo la entrega de constancias a nuevos egresados de diversos cursos de capacitación, cuyo evento se realizó en la Unidad Regional San Julián, lo que fortalece la oferta educativa y las oportunidades laborales en la región.

Esta iniciativa se enmarca en el programa "Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco", una estrategia clave impulsada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro. Su objetivo principal es potenciar el capital humano en la entidad y facilitar la movilidad social de sus habitantes.

Bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, el IDEFT ha logrado capacitar a más de 3 mil 500 jaliscienses como parte de este esfuerzo. La Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico, liderada por Mauro Garza Marín, también colabora activamente en estas acciones.

El financiamiento para estos programas proviene del Fondo de Impulso Jalisco (FIMJA), un instrumento vital para el desarrollo regional. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Ricardo Barbosa Ascencio, desempeña un papel fundamental en la ejecución del proyecto.

CORTESÍA

Formación para el empleo en San Julián

En representación del Director General del IDEFT, Cecilia Carreón Chávez, directora de Planteles, asistió al acto y extendió una felicitación y reconocimiento a los participantes que concluyeron satisfactoriamente los cursos ofrecidos.

Se impartieron capacitaciones en áreas de alta demanda como Computación Inicial, Computación Avanzada, Soldadura y Estrategias de Venta. Estos programas buscan equipar a los egresados con habilidades pertinentes para una inserción exitosa en el mercado laboral.

El Secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, quien también funge como Presidente de la Junta Directiva del IDEFT, ha brindado su respaldo a estas iniciativas. Su compromiso es crucial para vincular la capacitación con las necesidades productivas de Jalisco.

CORTESÍA

La capacitación es reconocida como un motor esencial para el desarrollo económico y social, además del fortalecimiento de las habilidades de los trabajadores contribuye directamente a la competitividad y prosperidad de la comunidad.

Con la realización de estas entregas de constancias y la continuidad de sus programas, el IDEFT reafirma su compromiso. La institución seguirá impulsando la formación que contribuya al crecimiento integral de las y los jaliscienses.

YC