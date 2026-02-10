Abren convocatoria para el hackatón CodeCup 2026 para el Mundial 2026

Durante dos días, 12 equipos conformados por hasta seis integrantes participarán en el CodeCup 2026, un hackatón convocado por el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan, en coordinación con Improving, en busca de impulsar a desarrolladores en distintos ámbitos para crear herramientas que permitan mejorar la experiencia de ciudad de las y los asistentes a los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en la ciudad, pero que trasciendan a la vida diaria de las y los ciudadanos tras la justa deportiva.

Las y los interesados en participar en esta competencia podrán exponer sus propuestas tecnológicas para incidir y mejorar áreas clave que involucran a la realización del Mundial 2026 y que pueden impactar en el día a día de las personas, como movilidad y accesibilidad universal, gestión del tráfico, estacionamientos eficientes, seguridad y bienestar, atención de emergencias, prevención de la violencia, turismo, experiencias culturales inmersivas, activaciones urbanas y el impulso del comercio local.

El anuncio oficial de este hackatón se llevó a cabo este martes con la presencia de la cónsul de Estados Unidos, Amy Scanlon, así como representantes de la FIFA, de Improving, el Gobierno de Zapopan y autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), que será la sede para realizar esta competencia los días 20 y 21 de marzo.

La cónsul Amy Scanlon destacó que este tipo de actividades representan no solo la innovación, talento y creatividad de aquellas personas interesadas en participar, sino también la oportunidad de que, desde la colaboración, el compromiso y el liderazgo, se generen las herramientas que dejen un legado duradero en Jalisco, que apueste por su prosperidad y lo siga consolidando como el "Sillicon Valley de México".

El hackatón busca que las y los desarrolladores y emprendedores puedan aportar ideas a la sociedad para mejorar las rutinas de la ciudad, por lo que se espera que, aquellos proyectos que puedan concretarse, se desarrollen y puedan ser implementados, mientras que algunos otros podrán acceder a otros apoyos para conseguir orientación y apoyos, locales e internacionales, para impulsar el que puedan concretarse.

Amy Scanlon añadió que, a través de American Space y Esquina Franklin, se otorgarán a todos los integrantes de los equipos ganadores del hackatón una certificación oficial gratuita en Microsoft AI, un programa de 30 horas diseñado para fortalecer habilidades avanzadas en inteligencia artificial. Esta oportunidad contribuirá directamente al crecimiento del ecosistema tecnológico de Jalisco, el Silicon Valley de México".

Merlyn Schultz, cónsul regional de asuntos públicos de la Embajada de EU en Guadalajara, resaltó que este evento, además, marca el lanzamiento oficial de las celebraciones Freedom 250 del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, una iniciativa liderada por la Casa Blanca para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos, y celebrar el espíritu de emprendimiento e innovación que ha definido a la nación desde su fundación, motivada, precisamente, por la innovació. "Estos mismos valores están en el corazón de CodeCup", dijo la cónsul regional.

El vicerrector Administrativo de la UAG, Juan Carlos Leaño, la CodeCup 2026 se convierte en una pieza fundamental en la generación de estrategias para que la ciudad deje huella más allá de la justa deportiva de futbol, a través de alianzas estratégicas. "El Mundial es una plataforma que nos sirve para repensar nuestras ciudades, para acelerar la innovación y demostrarle al mundo que podemos ser referentes en soluciones tecnológicas. Hoy más que nunca las universidades debemos ser laboratorios vivos en el que estudiantes, emprendedores, empresas y gobierno trabajen juntos, y aquí se cruzan las ideas y el talento con el propósito", destacó el vicerrector respecto del hackatón.

Salvador Villaseñor, coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, refirió por su parte que el trabajo colaborativo para impulsar este tipo de iniciativas es de gran relevancia, pues permite que el talento local sea conocido y reconocido a nivel internacional, mientras que Victoria Hidalgo, Host City Officer de la FIFA Mundial 2026, señaló que la relevancia de este proyecto en el marco del mundial destaca a partir de la alta asistencia y la derrama económica que se registrará Jalisco y las ciudades sedes de la justa deportiva, comparando así el impacto que los desarrollos pueden tener.

Por último, Sandy Hermosillo, directora de relaciones comunitarias de Improving, impulsora de este tipo de hackatones, envió una invitación a todas y todos los interesados en participar en esta competencia en dos áreas importantes, por una, la "fase-producto", donde pueden participar equipos de entre 2 a 6 integrantes con proyectos en desarrollo y la "fase-idea", con equipos de entre 3 a 5 integrantes con desarrollo de ideas desde 0.

Para conocer más sobre la CodeCup2026, sus requisitos y fechas clave, las y los participantes pueden acceder a la liga https://www.codecup2026.com/. La convocatoria ya está abierta, y tiene como fecha límite de inscripción el próximo 27 de febrero.

AO

