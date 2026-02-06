IDEFT fortalece el desarrollo laboral con capacitación en Arandas

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) r ealizó una entrega de constancias de capacitación en Arandas. Esta iniciativa, parte del programa “Aprende, avanza y crece al estilo Jalisco”, busca impulsar el desarrollo laboral y el autoempleo. Setenta y ocho personas recibieron nuevas herramientas para mejorar sus oportunidades económicas.

La jornada de capacitación, dirigida por Salvador Cosío Gaona, director del IDEFT, se llevó a cabo en Arandas. El programa es una estrategia del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Fondo Impulso Jalisco.

Los participantes adquirieron conocimientos y habilidades en diversas áreas, lo que les permitirá incursionar en el autoempleo o fortalecer sus perfiles profesionales. Esta acción contribuye directamente al desarrollo económico y social de la región de los Altos de Jalisco.

Fortaleciendo habilidades para la empleabilidad

Durante el evento, también se entregaron certificados del programa “Empleabilidad con movilidad social”. Este esquema tiene como objetivo principal ampliar las oportunidades de crecimiento laboral para los habitantes de Jalisco.

Cinco grupos fueron certificados en cursos clave como Servicio al cliente, Trabajo en equipo, Clima laboral y Desarrollo humano. Estas capacitaciones están diseñadas para mejorar las competencias interpersonales y profesionales de los beneficiarios.

Además, se otorgaron constancias de otros cursos que promueven habilidades productivas y el autoempleo. Entre ellos destacaron Planchado de ceja y lifting de pestañas, Decoración con globos, Extensión de pestañas 1x1, y Barbería I y III.

También se incluyeron capacitaciones en Manejo de banquetes y Manejo de redes sociales. Estos conocimientos proporcionan herramientas prácticas que pueden ser aplicadas de inmediato para generar ingresos o mejorar la gestión de pequeños negocios.

Compromiso institucional y casos de éxito

El evento contó con la presencia de diversas autoridades estatales y municipales. Ellas reiteraron el compromiso con la capacitación y el desarrollo social y económico de la región.

Luis Fernando Salcido Salcido, director de la Unidad Arandas del IDEFT, estuvo presente, junto con Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara, en representación del director general. También asistieron Juana García Zavala, directora de Educación municipal.

Felipe Reyes Rivas destacó que la capacitación técnica del IDEFT ha generado múltiples casos de éxito. Explicó que personas capacitadas han logrado iniciar sus propios negocios, obteniendo ingresos competitivos.

Luis Fernando Salcido Salcido agradeció el apoyo de las autoridades de Arandas. Además, reconoció la labor de los instructores, reafirmando el objetivo de expandir las oportunidades de capacitación.

Estas acciones buscan impulsar la economía regional y fortalecer el emprendimiento local. El enfoque está alineado con la visión del Gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

