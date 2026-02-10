¿De cuánto es la multa en Guadalajara por estacionarse en la banqueta en 2026?

En Guadalajara, estacionarse sobre la banqueta o en espacios prohibidos puede salir caro . Estas sanciones aplican para quienes dejan su vehículo en banquetas, zonas peatonales, andadores, ciclovías o espacios destinados a vehículos de emergencia , prácticas que no solo entorpecen la circulación, sino que también ponen en riesgo a peatones y ciclistas al obligarlos a desplazarse por el arroyo vehicular.

Durante 2025, la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara levantó 36 mil 659 multas por este tipo de infracciones, entre enero y noviembre.

La dependencia recordó que no existen descuentos por pronto pago, aunque los infractores pueden acceder a una reducción si completan un curso de educación vial.

En total, el municipio registró 200 mil 734 sanciones en ese mismo periodo, siendo las más frecuentes estacionarse en línea amarilla o en el cruce de calles, que representaron el 43.43% de los casos. En segundo lugar se ubicó no pagar el parquímetro, con 62 mil 680 multas.

¿De cuánto es la multa?

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, la multa por esta infracción asciende a seis mil 362 pesos , al estar catalogada dentro de las faltas más graves en materia de movilidad, conocidas como Clave V.

Las autoridades municipales subrayan que respetar los espacios peatonales es una medida de seguridad, no una cuestión menor. Un vehículo detenido “solo por unos minutos” sobre una banqueta puede forzar a una persona a caminar entre los autos y, con ello, poner su vida en peligro.

Por ello, el llamado del Gobierno de Guadalajara es claro: evitar dejar el auto en zonas prohibidas y contribuir a una movilidad más segura para todos.

Curso de sensibilización vial, necesario para obtener descuentos en multas

El mecanismo para acceder a la reducción del monto de la multa no es un simple trámite administrativo, sino una herramienta de reeducación.

El programa, conocido como 'Educavial', busca modificar conductas de riesgo mediante dinámicas de sensibilización, como ejercicios donde los conductores experimentan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual al transitar por banquetas obstruidas.

Según la Dirección de Movilidad y Transporte, este curso es requisito indispensable para obtener hasta un 70% de descuento en sanciones Clave V, reforzando la premisa de que el objetivo es la seguridad y no la recaudación.

