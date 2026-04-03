IDEFT fortalece oportunidades de empleo en Magdalena con programas de capacitación

Más de 100 mujeres y hombres del municipio de Magdalena fortalecen hoy sus oportunidades de desarrollo tras concluir diversos cursos de capacitación impulsados por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Gobierno municipal y el Sistema DIF local.

La entrega de constancias forma parte del programa “Empleabilidad con Movilidad Social”, una estrategia del Gobierno de Jalisco enfocada en sectores vulnerables, con el objetivo de mejorar ingresos y fomentar el autoempleo. Esta iniciativa se ha consolidado como un modelo que busca incidir directamente en la calidad de vida de las familias.

Capacitación práctica para el empleo y el emprendimiento

Durante la jornada, las y los participantes concluyeron cursos en áreas como Computación Básica, Repostería, Aplicación de Uñas, Corte de Cabello, Elaboración de Gelatinas y Decoración con Globos. Se trata de habilidades prácticas que permiten incorporarse al mercado laboral o iniciar pequeños negocios.

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Al evento acudieron autoridades municipales y estatales, entre ellas el alcalde Marco Trejo Téllez Girón, así como representantes del DIF Magdalena y del IDEFT, quienes destacaron la importancia de acercar este tipo de formación a las comunidades.

El director del plantel Amatitán del IDEFT, Juan Ignacio Hermosillo Covarrubias, subrayó que llevar capacitación a distintos puntos del estado es clave para generar oportunidades reales de desarrollo.

Expansión del programa a otros municipios

De manera paralela, el IDEFT, encabezado por Salvador Cosío Gaona, amplía su alcance mediante convenios de colaboración con municipios como Encarnación de Díaz, Tala y Ahualulco del Mercado.

En cada demarcación, la capacitación se adapta a sus vocaciones productivas. Por ejemplo, en Encarnación de Díaz se priorizan habilidades en agroindustria y transformación de alimentos; en Tala, el enfoque está en mantenimiento industrial y actividades del sector cañero; mientras que en Ahualulco del Mercado se impulsan el comercio local, los servicios y las habilidades digitales.

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Estas acciones responden a la política estatal encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha señalado la importancia de generar condiciones para mejorar la calidad de vida a través del trabajo digno. En la misma línea, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, ha promovido la vinculación institucional para ampliar el acceso a la capacitación.

Con estas alianzas, el IDEFT busca consolidarse como un eje clave en la formación de talento y en el impulso de un desarrollo económico más incluyente en Jalisco.

YC