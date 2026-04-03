Localizan a tres personas extraviadas en el Nevado de Colima

Como parte de un operativo coordinado por C5 Escudo Jalisco, junto con la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado y otras corporaciones de emergencia, fueron localizadas tres personas que se habían extraviado en el Nevado de Colima, tras un reporte recibido a través del 911.

En un comunicado, se detalló que el incidente se originó luego de que una usuaria reportara que su hermano se separó de su grupo durante un ascenso en la zona montañosa, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda.

Durante las labores, también fueron localizadas otras dos personas (una mujer y un hombre) que se encontraban extraviadas en el mismo punto, pese a que no habían solicitado apoyo.

Tras la activación del protocolo, personal de C5 Escudo Jalisco gestionó de inmediato la coordinación con Protección Civil y Bomberos del Estado, al tiempo que se estableció contacto con la reportante para obtener información más precisa.

El hombre reportado como extraviado logró comunicarse mediante un mensaje y un video para indicar que se encontraba con vida, señaló que estaba atrapado en un risco sin posibilidad de desplazarse, lo que representaba un riesgo ante las condiciones del terreno.

A través de su dispositivo móvil y mediante la Videollamada C5, se compartieron coordenadas geográficas que permitieron ubicar con mayor exactitud al afectado, optimizando el despliegue de las unidades de rescate.

Con esa información, las brigadas de emergencia se movilizaron desde la región de Ciudad Guzmán logrando ubicar al hombre, quien estaba desorientado y a la espera de apoyo.

Los elementos de Protección Civil realizaron maniobras para el descenso seguro de las tres personas, descartando lesiones y trasladándose a un punto seguro.

Este caso destaca la importancia de la coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas de la atención de emergencias, donde la intervención del C5 Escudo Jalisco permitió articular esfuerzos y reducir tiempos de respuesta y salvaguardar la integridad de las personas en una zona de difícil acceso.

YC