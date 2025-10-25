El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, refuerza su compromiso con la inclusión y la reintegración productiva al impartir programas de capacitación dentro del Centro de Readaptación Social (CRS), como parte del proyecto “Empleabilidad con Movilidad Social”, impulsado por el Gobierno de Jalisco a través de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, dirigida por Mauro Garza Marín.

En esta ocasión, se puso en marcha el curso Soldadura Básica, orientado a dotar de conocimientos técnicos y herramientas laborales a personas privadas de la libertad, con el fin de facilitar su acceso a empleos dignos al concluir su proceso de reclusión.

Te recomendamos: Conoce el nivel del lago de Chapala y presas que suministran a ZMG

El acto inaugural contó con la presencia de Omar Palos, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; María Hernández, de la empresa Señalika; Alejandro Berumen Carrasco, Director Operativo General de Talleres del CRS; Liliana Cabrales, Jefa de Capacitación del centro; y María Guadalupe Orozco Juárez, Directora Regional del IDEFT Tlaquepaque.

Durante su participación, Orozco Juárez subrayó la relevancia de acercar la formación para el trabajo a todos los sectores de la población. “Capacitar es una herramienta de transformación social; cada persona que aprende un oficio abre también una puerta para reconstruir su vida”, afirmó.

Autoridades del CRS destacaron el impacto positivo de estas iniciativas en el proceso de readaptación, al fomentar el aprendizaje práctico y la responsabilidad productiva como pilares para la reinserción social.

Lee también: Carlos Lomelí destaca trabajo por Jalisco con 12 reformas constitucionales en su primer informe

Con estas acciones, el IDEFT refrenda su compromiso con la formación incluyente, sumando esfuerzos con instituciones públicas y empresas privadas para ampliar el acceso a la capacitación en todo el estado, impulsando así el desarrollo humano y económico de Jalisco.

Bajo la administración del Gobernador, Pablo Lemus Navarro, el Gobierno de Jalisco y el IDEFT continúan consolidando un modelo de capacitación con sentido social, que promueve la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de las y los jaliscienses.

NA