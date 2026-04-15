Encontrar un lugar digno para vivir sin que represente un golpe demoledor al bolsillo es el principal reto familiar este año. El panorama económico actual ha provocado que el derecho a la vivienda se convierta en un lujo . La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentran la oferta laboral, pero sus costos han orillado a los trabajadores a replantearse su residencia . ¿Qué está pasando? La inflación disparó los arrendamientos, obligando a buscar alternativas lejos de corredores saturados, donde el costo por metro cuadrado ya no es sostenible.

¿Quiénes son los más afectados y cómo se refleja en los números?

Jóvenes profesionales y familias de clase media son los principales impactados. Según Jahaziel Omar Castañeda González, presidente de la AMPI Guadalajara, en la Zona Metropolitana tapatía (ZMG) se registró un encarecimiento del 10 % en el último año.

Esta crisis de asequibilidad es nacional. Mireya Pasillas, catedrática del ITESO, advierte que los costos superan los ingresos de los hogares , explicando por qué cada vez más personas abandonan las grandes urbes buscando una mejor relación costo-beneficio.

¿Cuáles son las ciudades con rentas más baratas en México?

Ante este escenario exorbitante, ¿cuándo y dónde comenzó la migración hacia zonas accesibles? Desde principios de 2026, se detectó un éxodo silencioso hacia las zonas del Bajío, norte y sureste de la República Mexicana . A diferencia de las metrópolis, ciertas capitales estatales mantienen un crecimiento urbano equilibrado, traduciéndose en menor presión inmobiliaria. Estas localidades emergentes prometen rentas significativamente más bajas, manteniendo excelente conectividad, sólida oferta educativa y servicios de primer nivel.

Los oasis financieros: las ciudades más baratas

Para maximizar ingresos, existen refugios económicos. Tlaxcala es de las opciones más económicas de México, con rentas promedio de 3 mil 900 pesos mensuales , beneficiándose de su cercanía con la capital. Le sigue Zacatecas , joya colonial con alquileres cercanos a 5 mil 200 pesos . Durango ofrece viviendas amplias por menos de 6 mil 300 pesos . En el occidente, Tepic figura entre las capitales accesibles, mientras que Campeche y Chiapas mantienen un mercado estable gracias a una oferta constante no devorada por la especulación.

Las zonas más exclusivas y prohibitivas del país

Si te preguntas dónde están los alquileres inalcanzables, el occidente y el norte lideran . En Jalisco , Zapopan alberga colonias como Lomas del Valle , segunda zona con rentas más altas de la nación, promediando 93 mil pesos mensuales. El costo promedio estatal ronda los 29 mil 457 pesos . Por otro lado, San Pedro Garza García en Nuevo León y Miguel Hidalgo en la capital mantienen precios estratosféricos impulsados por corporativos internacionales y residentes de alto poder adquisitivo, dejando a los locales sin opciones.

Tips rápidos para rentar inteligentemente en 2026

Si planeas mudarte, protege tu dinero.

Evalúa el trabajo remoto : Mudarte a Tlaxcala o Zacatecas aumentará tu poder adquisitivo.

: Mudarte a Tlaxcala o Zacatecas aumentará tu poder adquisitivo. Monitorea la inflación local : Busca zonas con desarrollo constante pero no saturado para estabilizar precios.

: Busca zonas con desarrollo constante pero no saturado para estabilizar precios. Considera ciudades secundarias : Ofrecen servicios similares a las urbes a una fracción del costo.

: Ofrecen servicios similares a las urbes a una fracción del costo. Revisa la conectividad : Asegura buena infraestructura de internet.

: Asegura buena infraestructura de internet. Anticípate: Con el alza del 10 % reportada por AMPI Guadalajara, firmar contratos a largo plazo en zonas emergentes te protegerá de incrementos.

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