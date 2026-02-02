IDEFT entrega más de 650 constancias de capacitación en Puerto Vallarta

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) llevó a cabo una gira de trabajo en Puerto Vallarta, donde entregó más de 650 constancias a personas que concluyeron el programa Desarrollo de Talento y Empleabilidad con Movilidad Social, una estrategia enfocada en fortalecer el capital humano y ampliar las oportunidades laborales en la región.

Durante el acto, encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, se destacó que este programa busca generar condiciones reales de crecimiento para personas en situación de vulnerabilidad, a través de capacitación técnica y acompañamiento formativo que facilite su inserción en el mercado laboral y favorezca la movilidad social.

La iniciativa forma parte de una política pública impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro y es coordinada por la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico, a cargo de Mauro Garza Marín, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Ricardo Barbosa Ascencio, así como del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).

En su mensaje, Cosío Gaona subrayó que la capacitación para el trabajo es una herramienta clave para transformar realidades, al brindar conocimientos prácticos que fortalecen la autonomía y abren nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Añadió que cada constancia entregada representa esfuerzo, disciplina y la determinación de mejorar las propias condiciones de vida, y reiteró el compromiso del IDEFT con el impulso al talento de las y los jaliscienses.

El evento se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, Campus Puerto Vallarta. En el presídium estuvieron presentes, Alejandra Medina Lozano, directora del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco; Francisco Javier Bravo Carbajal, director de la Unidad Regional IDEFT Puerto Vallarta; Salma Yunuen Ramos Estrada, directora de IDEFT CENALTUR Puerto Vallarta; y Pablo García Arias, director de Vinculación del IDEFT.

También asistieron funcionarios del Instituto, entre ellos Hannia Medina Beas, titular de la Unidad de Gestión y Seguimiento; Alexa Natali López Ruiz, titular de la Unidad de Archivo General; Isabela Calderón Javelly, titular de la Unidad de Transparencia; Denisse Aranda Arrache, coordinadora operativa de la Secretaría Técnica de la Dirección General; Elizabeth Yunuen Muratalla Torres, secretaria técnica de la Dirección de Vinculación; y Patricia Villanueva Ramos, auxiliar administrativo de la misma área.

Por su parte, el director del IDEFT en Puerto Vallarta destacó que programas como Empleabilidad con Movilidad Social generan impactos directos en la vida de las personas, al dotarlas de herramientas concretas que fortalecen sus capacidades y amplían sus horizontes laborales.

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su compromiso con la capacitación para el trabajo y la movilidad social, contribuyendo al desarrollo económico y social del estado, en concordancia con la política educativa que impulsa el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del organismo.

