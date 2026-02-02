Morena Jalisco responde al tarifazo con un plan ciudadano

La presidenta del Comité Directivo Estatal, Erika Pérez García, presentó ante consejeros políticos los resultados de la campaña estatal de afiliación, que ya alcanzó el 77% de su meta en Jalisco.

Destacó además la realización de más de 3 mil 500 asambleas seccionales en todo el estado e informó sobre las acciones que integran el Plan Alternativo de Movilidad, impulsado por Morena en respuesta al reciente aumento en las tarifas del transporte público implementado por el Gobierno del Estado.

Durante su intervención, Pérez García subrayó que la afiliación representa una labor estratégica, ya que Morena “nace del pueblo y se construye con el pueblo”. Añadió que afiliar no se trata solo de llenar formularios, sino de despertar conciencia, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la transformación de las comunidades.

Sobre la formación de los Comités Seccionales de Defensa de la Cuarta Transformación, explicó que su propósito es consolidar la presencia territorial del movimiento, organizar al pueblo y mantener viva la defensa del proyecto político en cada colonia, barrio y comunidad, con el objetivo de que Morena se consolide como la primera fuerza política en Jalisco.

La dirigente estatal hizo un llamado a todas y todos los integrantes del movimiento, así como a militantes y simpatizantes, a trabajar por la unidad.

“En Morena caben todas las voces, trayectorias y experiencias. Debemos caminar juntos en una misma dirección: la defensa del proyecto de nación. No podemos permitir que las diferencias internas o los intereses personales dividan lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó.

Pérez García también lamentó las consecuencias que vive Jalisco bajo gobiernos que, dijo, han normalizado la desigualdad, el abandono y la simulación. Frente a ello, aseguró que Morena busca consolidarse como una verdadera alternativa política, organizada, con propuestas distintas y resultados concretos.

Asimismo, aseguró que la Cuarta Transformación llegará a todos los rincones del estado como un movimiento con bases sólidas, integrado por mujeres y hombres comprometidos, dispuestos a escuchar, caminar y defender al pueblo.

En ese marco, dio a conocer que el Comité Estatal desarrolla mesas de trabajo dentro del plan alternativo de movilidad, con la participación de especialistas como José Santos Urbina Mendoza (UdeG), Alejandro Mendo Gutiérrez y Francisco Guerrero (ITESO), así como de integrantes del Colectivo Leones en Movimiento, el experto en movilidad Alberto Reyes Sánchez y regidores morenistas de municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

Defensa de la soberanía

Integrantes del Comité Estatal de Morena Jalisco, acompañados por el coordinador de los diputados locales, Miguel de la Rosa, y la regidora Socorro Ortíz —en representación de la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura— realizaron una asamblea informativa en el centro histórico para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Como movimiento y como partido que gobierna el país, asumimos la responsabilidad de proteger a la presidenta con diálogo, firmeza y profundo amor al pueblo. Morena seguirá siendo la herramienta del pueblo para decidir su destino, defender sus derechos y construir un México más justo. Mientras el pueblo siga siendo el centro de las decisiones públicas, la soberanía nacional permanecerá viva, fuerte y en manos de su gente”, concluyó Pérez García.

EE