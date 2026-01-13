Con el objetivo de apoyar la economía de las familias, facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y contribuir a un entorno más seguro y limpio, el Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026.Este programa permite a las personas propietarias de vehículos particulares regularizar su situación vehicular de manera sencilla, con costos accesibles, descuentos importantes y el beneficio de la verificación vehicular gratuita durante todo 2026, siempre y cuando se realice el pago oportuno del refrendo. El refrendo vehicular es una contribución anual obligatoria que permite mantener actualizado el Padrón Vehicular del estado y garantiza que los vehículos circulen conforme a la ley. Al cumplir con este trámite, además de evitar multas y recargos, las y los conductores pueden acceder a incentivos económicos, facilidades digitales y servicios ambientales sin costo adicional.A continuación, se detallan los costos, beneficios y pasos a seguir para aprovechar el Refrendo y Verificación Increíble 2026 de forma clara y ordenada.Sigue estos pasos:1. Paga tu refrendo 2026Realiza el pago preferentemente en línea o en tu recaudadora más cercana.2. Pago en línea 3. Registra tu vehículo para la verificación gratuita 4. Agenda tu cita de verificación5. Acude a verificarPara realizar el canje de placas sin costo en 2026 debes:La prórroga aplica del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, conforme al calendario por terminación de placa: A partir de 2026, el canje de placas deja de ser gratuito, por lo tanto el costo del trámite puede superar los dos mil 500 pesos.Circular con placas no vigentes puede derivar en:Para mayor información, comunícate a 33-3818-2800, 33-3668-1804 y al 01 800 525 4726.Cumplir con el refrendo y la verificación te permite circular de manera regular y sin contratiempos en 2026. EE