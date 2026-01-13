Con el objetivo de apoyar la economía de las familias, facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y contribuir a un entorno más seguro y limpio , el Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026.

Este programa permite a las personas propietarias de vehículos particulares regularizar su situación vehicular de manera sencilla, con costos accesibles, descuentos importantes y el beneficio de la verificación vehicular gratuita durante todo 2026, siempre y cuando se realice el pago oportuno del refrendo.

El refrendo vehicular es una contribución anual obligatoria que permite mantener actualizado el Padrón Vehicular del estado y garantiza que los vehículos circulen conforme a la ley . Al cumplir con este trámite, además de evitar multas y recargos, las y los conductores pueden acceder a incentivos económicos, facilidades digitales y servicios ambientales sin costo adicional.

A continuación, se detallan los costos, beneficios y pasos a seguir para aprovechar el Refrendo y Verificación Increíble 2026 de forma clara y ordenada.

Costos del Refrendo 2026

Automóviles: Mil pesos

Motocicletas: 600 pesos

Beneficios

Verificación vehicular gratuita durante 2026

Hasta 60% de descuento en multas y recargos

5% de descuento al pagar el refrendo 2026 en enero y febrero, solo en línea

¿Cómo acceder al Refrendo y la Verificación Increíble?

Sigue estos pasos:

1. Paga tu refrendo 2026

Realiza el pago preferentemente en línea o en tu recaudadora más cercana.

2. Pago en línea

Ingresa a: www.gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/

Datos requeridos:

-Número de placas

- Número de serie (NIV)

- Nombre de la persona propietaria

- Número de motor

3. Registra tu vehículo para la verificación gratuita

Valida el pago del refrendo registrando los datos de tu vehículo en: www.verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida

Datos necesarios:

- Número de placas

- Número de Identificación Vehicular (NIV)

4. Agenda tu cita de verificación

La validación del pago puede tardar aproximadamente 48 horas.

Una vez validado, agenda tu cita de verificación gratuita conforme a la terminación de tus placas.

Si tu placa termina en letra, utiliza como referencia el último número.

5. Acude a verificar

Preséntate en el lugar, día y hora seleccionados conforme al calendario oficial.

En caso de no aprobar la prueba, tendrás una segunda oportunidad gratuita.

¿Cómo puedo acceder a la prórroga gratuita para la sustitución de placas?

Para realizar el canje de placas sin costo en 2026 debes:

Haber pagado el refrendo vehicular 2025.

Tener tu vehículo registrado y actualizado en el Padrón Vehicular.

Programar una cita en la página oficial del trámite.

La prórroga aplica del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, conforme al calendario por terminación de placa:

1 - Enero y febrero

2 - Febrero y marzo

3 - Marzo y abril

4 - Abril y mayo

5 - Mayo y junio

6 - Julio y agosto

7 - Agosto y septiembre

8 - Septiembre y octubre

9 - Octubre y noviembre

0 - Noviembe y diciembre

¿Cuál es el costo de las nuevas placas si no realicé el cambio en 2025?

A partir de 2026, el canje de placas deja de ser gratuito, por lo tanto el costo del trámite puede superar los dos mil 500 pesos.

¿Qué sanción existe por circular sin placas vigentes?

Circular con placas no vigentes puede derivar en:

Multas

Restricción para circular legalmente

Posible retención del vehículo en operativos viales

Para mayor información, comunícate a 33-3818-2800, 33-3668-1804 y al 01 800 525 4726.

Cumplir con el refrendo y la verificación te permite circular de manera regular y sin contratiempos en 2026.

