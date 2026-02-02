Guadalajara entrega 27 MDP en obras en beneficio de comunidades tapatías

Con una inversión cercana a los 27 millones de pesos, la presidenta del municipio de Guadalajara, Veronica Delgadillo, entregó durante la semana distintas obras estratégicas con el objetivo de fortalecer el tejido social y garantizan espacios públicos y educativos dignos.

Una de ellas fue entregada como parte del Martes Comunitario a las y los vecinos de la Colonia Oblatos, en la Unidad Deportiva Esteban Loera, mejor conocida como “Los Mayates”. El espacio fue rehabilitado con una inversión de 6.8 millones de pesos.

Rehabilitación integral de la infraestructura deportiva y del entorno

La intervención incluyó la rehabilitación integral de la infraestructura deportiva y del entorno, dividida en dos etapas.

En la primera se renovó el pasto sintético de las canchas de futbol, se colocaron redes nuevas en las porterías, se delimitó el espacio con malla ciclónica, además de pintar mobiliario y reparar la bodega.

En la segunda etapa se reforzó el área lúdica, se instalaron equipos para ejercicios de calistenia, se rehabilitaron andadores y se mejoraron los accesos a la unidad deportiva, dijo el ayuntamiento mediante un comunicado.

La intervención incluyó la rehabilitación integral de la infraestructura deportiva y del entorno, dividida en dos etapas. ESPECIAL / AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Los espacios son fundamentales para la comunidad

Durante la entrega, Veronica Delgadillo destacó que estos espacios son fundamentales para hacer comunidad, promover el deporte y ofrecer alternativas positivas para niñas, niños y jóvenes. Como cierre simbólico del compromiso de cuidado, la Presidenta, junto con usuarios de la unidad, participó en la plantación de un árbol.

“En el diálogo directo con vecinas y vecinos, se establecieron además acuerdos para mejorar el entorno urbano, entre ellos la rehabilitación de banquetas prioritarias, en las que se invertirán 500 mil pesos”, señaló el comunicado.

Por otra parte, entre las acciones de esta semana “y en un esfuerzo de coordinación interinstitucional”, la alcaldesa Veronica Delgadillo y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, entregaron también la rehabilitación de la Escuela Primaria Albert Einstein, ubicada en la Colonia Blanco y Cuéllar, obra que representó una inversión conjunta de 19.8 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron la remodelación de salones, cambio de pisos, ventanas, puertas, luminarias e instalación eléctrica, así como la rehabilitación de baños, cancha, área de comedor y mejoras estructurales.

El Gobierno de Guadalajara, por su parte, participó principalmente en la rehabilitación del exterior del plantel con mejora en las banquetas y mayor iluminación, mientras que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco, realizó la mejora al interior de la escuela.

“Estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la educación pública, ya que durante este año se prevé la rehabilitación de 60 planteles en Guadalajara, con una inversión estatal cercana a los 600 millones de pesos”, refirió el comunicado.

