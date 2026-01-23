Viernes, 23 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 23 de enero anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones