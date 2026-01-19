IDEFT entrega 88 constancias de capacitación laboral en Tolimán, Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) entregó 88 constancias de participación en Tolimán a personas que completaron exitosamente su capacitación durante 2025. Estas certificaciones forman parte del programa “Aprende, avanza y crece al estilo Jalisco” , una iniciativa del Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Promoción Económica y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El objetivo es fortalecer las capacidades laborales de los jaliscienses y combatir la informalidad y el desempleo.

El programa, dirigido por Salvador Cosío Gaona del IDEFT, busca facilitar la incorporación al empleo formal o el desarrollo de proyectos productivos. Los 88 participantes concluyeron cursos del Programa de Empleabilidad con Movilidad en diversas especialidades. Entre ellas se incluyeron computación básica, servicio al cliente, trabajo en equipo, clima laboral, desarrollo humano y soldadura con trazo y corte.

Estas capacitaciones no solo otorgan habilidades técnicas, sino que también refuerzan competencias humanas y laborales. Dichas habilidades son fundamentales para responder a las necesidades del mercado de trabajo actual y elevar la competitividad regional en Jalisco . Las autoridades destacaron el impacto positivo en el desarrollo individual y comunitario.

CORTESÍA.

Capacitación impulsa desarrollo económico local en Jalisco

La presidenta municipal de Tolimán, Mirella Siordia, junto con José María Ceballos Cruz, director Técnico Académico del IDEFT, e Hilda Rocío Maldonado Velázquez, directora de la Unidad Regional de Capacitación (URC) Autlán de Navarro, reconocieron el esfuerzo y compromiso de los participantes. El evento subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional.

Las autoridades enfatizaron la relevancia de los convenios entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las instituciones de formación para el trabajo . Estas alianzas acercan oportunidades reales de capacitación a los municipios, promueven el desarrollo económico local y generan mejores condiciones de bienestar para las familias jaliscienses.

CORTESÍA.

Alineación con políticas de empleo y productividad en el estado

Estas acciones se alinean con la visión del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, que se enfoca en fortalecer el empleo, la productividad y la capacitación. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta de Gobierno del IDEFT, también ha reiterado la importancia de vincular la formación para el trabajo con las necesidades reales de los sectores productivos de la región.

El IDEFT reafirmó su compromiso de seguir impulsando programas que estén en sintonía con las políticas públicas estatales de educación, empleo y productividad . Esto consolida la capacitación como una herramienta estratégica para el crecimiento económico, la inclusión laboral y el desarrollo social en Jalisco. El instituto continuará apoyando el progreso de la comunidad.

CORTESÍA.

SV