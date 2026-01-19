Jalisco: El segundo estado con más casos activos de sarampión

Jalisco ya llegó a poco más de mil 20 casos confirmados de sarampión , demostrando que estos sólo han estado aumentando gradualmente desde que se detectó el brote en agosto de 2025. Y es que a inicios de este año se presentaron 19 casos activos, indicando que el brote está presente en varios municipios del estado.

El secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, comunicó que en los últimos cinco meses de 2025 se registraron cerca de 600 casos, y en las dos primeras semanas de enero de 2026 se contabilizaron más de 300, de los cuales 280 continúan en vigor.

Tonalá se lleva el primer lugar con infectados, le siguen San Pedro Tlaquepaque, Arandas, Zapopan y Guadalajara. De esta forma Jalisco se posiciona en uno de los estados con más casos de sarampión en el país, en primer lugar se encuentra Chihuahua con más 4 mil casos.

¿Quiénes resultan más afectados?

El funcionario informó que el 95% afecta a personas de 0 a 19 años con esquemas de vacunación incompletos; además, señaló que el 80% de los casos activos se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Hasta el momento sólo una bebé de dos meses proveniente de Guerrero ha fallecido en el estado a causa de esta enfermedad.

Brigadas de vacunación para combatir el sarampión

El Consejo Estatal de Salud acordó duplicar el número de brigadas de vacunación, concentrando sus esfuerzos en la ZGM para intentar contener el brote.

Pérez Gómez indicó que para implementar esta estrategia se orientará personal destinado al combate del dengue aprovechando la baja presencia del vector que lo transmite a causa del clima frío; además, los pasantes que hacen sus servicio social en la Secretaría serán enviados a las brigadas de vacunación y se contratará temporalmente a 100 profesionales.

Además, en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, la Defensa, el IMSS y el ISSSTE se abordarán las escuelas que se encuentren en zonas críticas para vacunar a niños sin cartilla de vacunación o con esquemas incompletos.

KR