El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) descartó que hubiera un ausentismo de trabajadores y afirmó que la mayoría de las empresas de Jalisco mantuvieron estable su operación durante el Mundial de Futbol.

En un comunicado indicó que tras la eliminación de la Selección Mexicana, 9 de cada 10 empresas no registraron ausentismo ni retardos.

Los sondeos realizados por Coparmex Jalisco muestran que la organización, el diálogo y la flexibilidad permitieron enfrentar los retos que implicó el torneo sin comprometer la productividad.

"Mientras millones de mexicanos seguían los partidos de la Selección, miles de empresas en Jalisco enfrentaban otro desafío: mantener su operación sin dejar de lado el entusiasmo de sus colaboradores por el Mundial. Por ello, en Coparmex Jalisco realizamos sondeos antes, durante y al concluir la participación de México, donde comprobamos que las empresas respondieron con organización y capacidad de adaptación", aseguró.

Las cifras tras la eliminación del Tricolor

La última medición, realizada tras la eliminación de la Selección, confirma que 9 de cada 10 empresas no registraron ausentismo ni retardos relacionados con el resultado del partido.

"Sólo el 9.1% reportó ausentismo y el 2.3% señaló retardos; en todos los casos, las incidencias fueron calificadas como mínimas", precisó.

Asimismo Coparmex Jalisco dijo que las empresas de Jalisco enfrentaron desafíos durante el torneo.

Flexibilidad laboral: La clave del éxito

"Durante los días de mayor actividad, una de cada cinco registró ausentismo y prácticamente una de cada tres observó incrementos en los retardos. Sin embargo, la mayoría logró mantener la continuidad de sus operaciones gracias a medidas implementadas desde el inicio del Mundial, como flexibilidad de horarios, permisos para seguir los partidos, activaciones internas y, cuando fue posible, esquemas de trabajo remoto", subrayó.

Un aprendizaje para los centros de trabajo

Al concluir la participación de México, la mayoría de las empresas señaló que el Mundial no modificó de manera importante su dinámica cotidiana. Entre quienes sí identificaron cambios, éstos estuvieron relacionados principalmente con ajustes en la asistencia o la puntualidad, mientras que algunas organizaciones destacaron una mayor integración entre sus equipos de trabajo.

"El Mundial nos recordó que los grandes retos se enfrentan mejor cuando hay diálogo, confianza y trabajo en equipo. Vimos a empresas que cuidaron su operación sin dejar de lado a las personas, y a colaboradores que respondieron con responsabilidad. Esa es una fortaleza que vale la pena conservar mucho después de que termine el torneo.", señaló Luis Beas Gutiérrez, presidente de Coparmex Jalisco.

Finalmente, el organismo manifestó su compromiso por continuar impulsando acciones que fortalezcan la competitividad de las empresas y promuevan mejores entornos laborales.

"El Mundial deja como enseñanza que la productividad no depende de elegir entre las personas o la operación, sino de la capacidad de construir acuerdos. Ese es el camino para seguir generando empleo, fortalecer a nuestras empresas y construir el Jalisco que queremos", concluyó el sindicato patronal.

NG