IDEFT amplía su oferta formativa con convenios en Tuxcueca y Tizapán

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) continúa su ruta por las regiones del estado para reforzar la oferta de capacitación laboral. En su más reciente jornada, la dependencia formalizó convenios de colaboración con los Sistemas DIF de Tuxcueca y Tizapán, con el objetivo de acercar cursos que impulsen el desarrollo económico y social de sus habitantes.

Las acciones forman parte de la estrategia estatal encabezada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro y del modelo educativo supervisado por el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, orientado a ampliar el acceso a herramientas de formación que mejoren las condiciones de vida en las comunidades.

Capacitación a la medida en Tuxcueca

En Tuxcueca, autoridades municipales y del IDEFT acordaron trabajar de manera conjunta para ofrecer cursos y utilizar espacios del DIF como sedes de capacitación. Con ello, el municipio contará con más alternativas para que las y los habitantes desarrollen habilidades que fortalezcan su acceso al empleo o a proyectos de emprendimiento.

En la firma participaron Guadalupe Fonseca Zepeda, presidenta del DIF municipal; María Estela Lomelí Vargas, directora; y Laura Arana López, responsable del Comedor Asistencial. Por parte del Instituto acudieron Cecilia Carreón Chávez, directora de Planteles, y Lourdes Santana, directora de la Unidad Regional Ixtlahuacán de los Membrillos.

Tizapán se suma a la estrategia

La misma dinámica se replicó en Tizapán, donde también se pactó el uso de instalaciones del DIF y la coordinación para ampliar la oferta de cursos. En este acto estuvieron presentes Guillermina Barajas Zepeda, presidenta del DIF municipal; Ivonne Bojorge Silva, directora; y Nancy García Díaz, encargada del Comedor Asistencial. Representando al IDEFT acudieron nuevamente Carreón Chávez y Santana.

Impulso regional al desarrollo

Con estos convenios, el IDEFT busca extender la cobertura de talleres en ambas localidades y reforzar la formación de habilidades productivas que impacten directamente en la economía familiar y comunitaria. La institución reiteró su compromiso de trabajar con los gobiernos municipales para construir más oportunidades de desarrollo en las regiones de Jalisco.

YC