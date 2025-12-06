Sábado, 06 de Diciembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 85%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

