Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 85%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17