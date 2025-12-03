IDEFT lleva su visión a estudiantes de la UTJ bajo el lema Formar para Transformar

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) organizó una conferencia en la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en la que su director general, Salvador Cosío Gaona, abordó la relevancia de la capacitación ante estudiantes de diversas carreras.

El evento se centró en cómo la formación contribuye significativamente al desarrollo de la entidad, potenciando oportunidades laborales. La charla se dirigió especialmente a jóvenes de programas como innovación, procesos industriales, tecnologías de la información, gestión del capital humano y servicios. Estos campos representan sectores formativos clave para el dinamismo económico de Jalisco y la futura fuerza laboral.

La Maestra Guadalupe Martínez Landeros, directora de la División Económico Administrativa de la UTJ, y el Maestro Anselmo Vázquez Moreno, dieron la bienvenida al titular del IDEFT y ambos destacaron la importancia de establecer vínculos sólidos entre la educación superior y la capacitación técnica.

El objetivo es fortalecer las oportunidades de empleo para la juventud del estado, asegurando que los graduados cuenten con las habilidades demandadas por el mercado.

Capacitación: motor de progreso y oportunidades

Durante su presentación, Salvador Cosío Gaona afirmó que “Jalisco es un estado que se construye con el talento de su gente” y subrayó que la capacitación es un elemento fundamental para potenciar la productividad, el emprendimiento y generar oportunidades concretas. Esto se vuelve imperativo ante la rápida evolución tecnológica global, donde las habilidades pertinentes son esenciales.

El director del IDEFT enfatizó la necesidad de que los universitarios adquieran destrezas que les permitan integrarse exitosamente al mundo laboral, también resaltó la doble función de la formación para el trabajo que no solo con impacto económico, sino también social y actúa como una política social esencial para promover la inclusión de mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos y comunidades rurales.

El titular del IDEFT recordó que el instituto trabaja en línea con la visión del Gobernador Pablo Lemus Navarro, con el respaldo del Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Esta alineación busca extender la capacitación a todas las regiones de Jalisco, fortaleciendo el ecosistema de talento en todo el estado.

Futura colaboración y oferta educativa

Después de la conferencia, los directivos de la UTJ acompañaron al Director General del IDEFT en un recorrido por las instalaciones donde conocieron el área de simuladores para pilotos aviadores, un espacio de alta especialización técnica que refuerza la formación de los estudiantes.

Durante la visita, Cosío Gaona manifestó el gran potencial de colaboración entre ambas instituciones educativas y adelantó que pronto habrá novedades significativas para la comunidad de Jalisco, resultado de este trabajo conjunto entre el IDEFT y la UTJ.

Finalmente, Gaona invitó a los estudiantes a explorar la amplia oferta educativa del IDEFT. El instituto cuenta con más de 500 cursos en áreas tradicionales, técnicas, tecnológicas y de innovación , diseñados para fortalecer habilidades.

Estos cursos están orientados a impulsar el autoempleo y mejorar la competitividad del talento local, ofreciendo herramientas prácticas para el crecimiento profesional. Concluyó su intervención afirmando que "Formar para transformar significa creer en el potencial de nuestra juventud y acompañarla para que se convierta en protagonista del desarrollo de Jalisco".

YC