IDEFT amplía capacitación en regiones y promueve empoderamiento femenino

Con la mira puesta en ampliar el acceso a la formación para el trabajo en distintas regiones de Jalisco, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) fortaleció su presencia en municipios como Cabo Corrientes e Ixtlahuacán de los Membrillos, donde ya se reportan resultados positivos tanto en comunidades serranas como en zonas con dinámica metropolitana.

En el caso de Cabo Corrientes, un convenio firmado meses atrás entre el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el alcalde Joaquín Romero Bravo, permitió llevar talleres de capacitación a la cabecera municipal y a distintas localidades de El Tuito.

Bajo la coordinación académica del director del Plantel Puerto Vallarta, Francisco Javier Bravo Carbajal, los cursos han facilitado que habitantes de la región accedan a formación práctica sin necesidad de trasladarse a otros municipios, lo que reduce costos y amplía oportunidades de desarrollo dentro de su propia comunidad.

De acuerdo con la institución, los talleres están orientados al fortalecimiento de habilidades prácticas y al impulso del autoempleo, especialmente en una zona como El Tuito, reconocida por su vocación turística y su riqueza cultural, lo que abre posibilidades para generar ingresos a partir de actividades locales.

Impulso al empoderamiento femenino en Ixtlahuacán

De manera paralela, el IDEFT firmó un convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer en Ixtlahuacán de los Membrillos, con el objetivo de acercar capacitación laboral a mujeres del municipio y fomentar su autonomía económica.

En el acto protocolario participaron la directora del plantel Ixtlahuacán de los Membrillos “José Santana”, María de Lourdes Santana González; la titular del Instituto de la Mujer, María Soledad Hernández Zavala; así como Rocío Aneyka Gómez Osegueda y María Fernanda Estrada Bernardo, quienes subrayaron la relevancia de generar alianzas que respondan a las necesidades reales de la población.

Estas acciones se enmarcan en la política pública impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, enfocada en fortalecer la educación y la capacitación con sentido social. Además, cuentan con el respaldo del secretario de Educación Jalisco y presidente de la Junta Directiva del IDEFT, Juan Carlos Flores Miramontes, quien ha promovido una formación con enfoque regional e incluyente.

Con estas iniciativas, el IDEFT reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con gobiernos municipales y organismos sociales para que la capacitación continúe llegando a más comunidades, con el objetivo de generar mejores condiciones de desarrollo y oportunidades laborales en el estado.

YC