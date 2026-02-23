IDEFT firma acuerdos para fortalecer capacitación laboral en el estado

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) ha concretado la firma de varios convenios de colaboración, impulsados por su director general Salvador Cosío Gaona, que buscan fortalecer la capacitación laboral. Se llevaron a cabo durante una serie de reuniones recientes con diversas instituciones educativas, organismos sociales y empresas en Jalisco. El objetivo es ampliar el impacto de la formación en comunidades y sectores productivos.

La institución formalizó alianzas significativas en el ámbito educativo y buscan reforzar la capacitación, impulsar el desarrollo de habilidades y fomentar la vinculación formativa.

Entre los socios se encuentran Laha-Zana Escuela de Terapias Físicas y Alternativas Lefta, la Escuela Urbana 1183 Niños Héroes de Chapultepec, y la Escuela Primaria Urbana 1196 Sor Juana Inés de la Cruz. También se sumó la Academia de Formación Especializada SICURANZZA, A.C., para expandir la oferta educativa.

Acercamiento a comunidades y empresas

Con el propósito de llevar opciones de capacitación a más personas, se cerraron acuerdos clave con el sector social. Estos convenios buscan fortalecer el tejido comunitario en diversas regiones.

Se estableció una alianza con el Comité Social de Participación Ciudadana de la Colonia Vistas del Pedregal y Pedregal de Santa Martha. Además, se firmó un acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Encarnación de Díaz.

En cuanto a la colaboración con el sector productivo, el IDEFT avanzó en pactos importantes. Estos permiten impulsar la capacitación especializada y el desarrollo de competencias laborales necesarias.

Las empresas Antiestática de México, S.A. de C.V., y Bioonce Beauty & Health forman parte de estas nuevas alianzas. La meta es alinear la formación con las demandas del mercado laboral jalisciense.

Mediante estas colaboraciones, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco reitera su compromiso. Su propósito es expandir la oferta de capacitación y certificación, adaptándose a las necesidades de cada comunidad.

Estas acciones reflejan la visión del Gobierno de Jalisco para consolidar una política pública de formación inclusiva. Dicha política busca un impacto directo en el desarrollo económico y social de los ciudadanos.

YC