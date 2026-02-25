IDEFT lleva capacitación laboral a El Tuito y fortalece oportunidades en Cabo Corrientes

Habitantes de El Tuito y otras localidades del municipio de Cabo Corrientes hoy cuentan con nuevas oportunidades de capacitación sin salir de su comunidad, gracias al convenio de colaboración firmado entre el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Ayuntamiento.

El acuerdo, suscrito hace algunos meses, permite la impartición de talleres en la cabecera municipal y comunidades cercanas, con el objetivo de acercar herramientas prácticas que impulsen el desarrollo personal, laboral y económico de la población.

El convenio fue firmado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el presidente municipal de Cabo Corrientes, Joaquín Romero Bravo. La implementación de los cursos está a cargo del director del Plantel Puerto Vallarta, Francisco Javier Bravo Carbajal.

Capacitación sin salir de la sierra

En El Tuito, localidad enclavada en la sierra de Jalisco y reconocida por su arquitectura tradicional y vocación turística, los talleres se desarrollan de manera constante y con buena respuesta de la ciudadanía.

La estrategia busca que las y los habitantes puedan fortalecer habilidades para el autoempleo y mejorar sus ingresos sin necesidad de trasladarse a otros municipios, lo que representa un ahorro en tiempo y recursos, además de facilitar el acceso a la formación.

Autoridades estatales han señalado que llevar este tipo de programas a zonas con mayor dispersión geográfica es clave para reducir brechas y generar condiciones de desarrollo más equitativas.

Estas acciones forman parte de la política educativa impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, enfocada en ampliar el acceso a la capacitación con sentido social. También se enmarcan en el trabajo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del IDEFT y promueve una formación con enfoque regional.

Con los resultados obtenidos en El Tuito, el IDEFT reiteró su disposición de mantener la coordinación con los gobiernos municipales para que la capacitación continúe llegando a más comunidades del estado , especialmente aquellas alejadas de los principales centros urbanos.

