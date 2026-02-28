Sábado, 28 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Gobierno desmiente rumores sobre supuestos actos violentos

El Gobierno estatal pide a la población no difundir cadenas de WhatsApp con información no verificada 

Por: Marck Hernández

Los rumores son motivados por supuesto traslado de “El Mencho” a Zapopan; hay operativo militar. ESPECIAL

Los rumores son motivados por supuesto traslado de “El Mencho” a Zapopan; hay operativo militar. ESPECIAL

Ante los rumores sobre posibles actos violentos en el estado, el Gobierno de Jalisco aclaró que el estado “está se encuentra en calma”.

Refieren que ha circulado cadenas de desinformación sobre supuestos actos violentos, provocados por aparentes grupos delictivos, aunque no hay registro de ello.

LEE: Avanza combate a incendio en vertedero de Tequila

“El Gobierno de Jalisco informa que el estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha. Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares”, indicaron en redes sociales.

El Gobierno estatal pide a la población no difundir cadenas de WhatsApp con información no verificada y por el contrario, llaman a atender información oficial difundida en canales institucionales.

     

Esto surge luego de rumores sobre supuestos actos violentos en el estado, entre ellos, motivados por el presunto traslado del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, abatido el pasado domingo, a un panteón en el municipio de Zapopan. 

En dicho panteón, ubicado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Aviación, se mantiene presencia de elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía del Estado, quienes hacen recorridos de vigilancia en la zona ante cualquier posible acto de inseguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que el cuerpo de “El Mencho”, fue entregado a sus familiares, casi una semana después de que el capo fuera abatido en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, ocurrido el pasado domingo y que derivó en bloqueos y enfrentamientos en todo el estado.

PUEDES LEER: Entregan el cuerpo de Irving, Guardia Nacional asesinado tras operativo contra "El Mencho"

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones