Gobierno desmiente rumores sobre supuestos actos violentos

Ante los rumores sobre posibles actos violentos en el estado, el Gobierno de Jalisco aclaró que el estado “está se encuentra en calma”.

Refieren que ha circulado cadenas de desinformación sobre supuestos actos violentos, provocados por aparentes grupos delictivos, aunque no hay registro de ello.

“El Gobierno de Jalisco informa que el estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha. Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares” , indicaron en redes sociales.

El Gobierno estatal pide a la población no difundir cadenas de WhatsApp con información no verificada y por el contrario, llaman a atender información oficial difundida en canales institucionales.

Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares.

Esto surge luego de rumores sobre supuestos actos violentos en el estado, entre ellos, motivados por el presunto traslado del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, abatido el pasado domingo, a un panteón en el municipio de Zapopan.

En dicho panteón, ubicado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Aviación, se mantiene presencia de elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía del Estado, quienes hacen recorridos de vigilancia en la zona ante cualquier posible acto de inseguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que el cuerpo de “El Mencho”, fue entregado a sus familiares, casi una semana después de que el capo fuera abatido en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, ocurrido el pasado domingo y que derivó en bloqueos y enfrentamientos en todo el estado.

