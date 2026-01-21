IDEFT acerca capacitación social a Huejúcar y Huejuquilla

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) concluyó una gira por la zona norte de la entidad. Entregó constancias de capacitación en Huejúcar y Huejuquilla, lo que reafirma su compromiso de llevar oportunidades de formación y desarrollo a regiones apartadas, bajo el programa "Aprende, avanza y crece al estilo Jalisco".

Estas acciones se alinean con la visión del Gobernador Pablo Lemus Navarro, quien impulsa políticas de desarrollo regional y empleabilidad, también siguen la directriz del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta de Gobierno del IDEFT.

El secretario Flores Miramontes ha enfatizado la importancia de la capacitación para detonar el crecimiento económico. Su enfoque busca una justicia territorial, asegurando que los beneficios lleguen a todas las comunidades de Jalisco.

Impacto social en la zona norte de Jalisco

En Huejúcar, la presidenta municipal, Hilda Díaz de Santiago, expresó su gratitud al Gobernador Pablo Lemus Navarro y a Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT. Valoró que se tomara en cuenta a su municipio para ofrecer oportunidades de crecimiento personal y económico.

Díaz de Santiago destacó el impacto positivo de estos programas, especialmente para las mujeres de la región. La capacitación les brinda herramientas para mejorar su calidad de vida y fomentar su autonomía económica, contribuyendo al bienestar local.

En representación del IDEFT, Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara, compartió un mensaje del director general del Instituto, Salvador Cosío Gaona, en el que resaltó la relevancia de llevar capacitación técnica a las regiones del norte. Subrayó cómo lo aprendido se convierte en proyectos productivos que mejoran los ingresos de los egresados y fortalecen la economía local.

En Huejuquilla, se entregaron constancias a 38 alumnos. Participaron Miguel Ángel Medina, director del plantel, y su equipo de instructores. Exhortaron a los egresados a mantener al IDEFT como su aliado en capacitación, destacando la pertinencia de los cursos.

Alianza estratégica para el desarrollo laboral

La oferta académica del instituto fue diseñada para ampliar las oportunidades de crecimiento y arraigo productivo, contribuye a que los ciudadanos desarrollen sus proyectos localmente, reduciendo la necesidad de migrar y fortaleciendo el tejido social y económico regional.

Estas acciones son fruto de la coordinación entre el IDEFT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Fondo Impulso Jalisco de la Secretaría de Economía. Esta colaboración permite llevar programas de capacitación y empleabilidad a las regiones más apartadas del estado.

La suma de estos esfuerzos reafirma la vocación del IDEFT de acercar la formación laboral a todas las comunidades jaliscienses. Se entiende como una herramienta clave para impulsar la empleabilidad, fortalecer las economías locales y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

