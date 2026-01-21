Este miércoles fue inaugurado el pabellón de Jalisco en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 2026, en la ciudad de Madrid, España.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, participó en la inauguración de los pabellones de Jalisco y México.

En las actividades realizadas hoy por el mandatario jalisciense, destacó el anuncio de que Jalisco es finalista en la categoría Internacional 2026 por la revista internacional de viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler, así como la realización del Fashion Week México, del 14 al 17 de abril, en Guadalajara.

Además, se efectuaron numerosas reuniones de trabajo destinadas a potenciar la inversión y la conectividad en la entidad.

Con esta ventana de proyección internacional, se presenta a Jalisco ante España y los socios comerciales de todo el mundo que acuden al encuentro de negocios, en el que el estado es reconocido por su vasta oferta cultural, turística, gastronómica y su pujante desarrollo económico.

"Vamos a promocionar a Jalisco, a trabajar mucho por nuestro estado, a posicionarlo, y sobre todo, a conseguir más inversiones, pues esto genera más empleos, mejor calidad de vida para las y los jaliscienses, y hay que representar a Jalisco con mucho orgullo, porque Jalisco representa a México en todo el mundo" , afirmó Pablo Lemus.

Con una verdadera fiesta tapatía, el Gobernador del Estado, inauguró el pabellón de Jalisco, la única entidad que participa con tres espacios de exhibición: dos espacios interiores dedicados a la promoción del tequila y a su amplia oferta turística, y un tercero que proyecta a la entidad como la sede más mexicana del Mundial 2026.

La propuesta se complementa con un stand exterior, donde se comparte la comida y la bebida más representativa de Jalisco.

Al corte del listón acudieron Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo Federal; Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en España; Mauro Garza, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara y Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan.

"Vamos a hacer una promoción turística muy importante, con inversionistas para nuevos hoteles en Jalisco, para conseguir nuevas rutas de vuelos directos de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Esta es la feria de turismo más grande del mundo", destacó el Gobernador del Estado.

En la inauguración del pabellón de México en FITUR 2026, se puso de manifiesto que Jalisco se reconoce como un estado que concentra las manifestaciones más emblemáticas de la mexicanidad, que apuesta en dar a conocer sus fortalezas en infraestructura, la diversidad de sus destinos y la riqueza de su cultura.

"México se ve y se siente en todo España", destacó Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en España.

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR), informó que, por primera vez, 156 países del mundo presentes en la feria podrán conocer a un México completo, con sus 32 entidades representados y exponiendo su gastronomía, recursos naturales, artesanías, la cultura y, sobre todo, su gente.

"Que viva México, así que conozcan sus 32 entidades. Gracias, secretarias y secretarios (de Turismo) por este logro, que es histórico", destacó la titular de la SECTUR.

La apertura de ambos pabellones reafirman el compromiso de las autoridades estatales con la atracción de inversiones, la promoción cultural y la expansión de su oferta turística a nivel global en la feria más importante del sector.

