Vacunas contra sarampión en Jalisco se aplican principalmente a rezagos, no a recién nacidos

A partir del análisis interno de la cobertura de vacunación en Jalisco y del comportamiento reciente del brote de sarampión, la Secretaría de Salud Jalisco identificó que la mayoría de las dosis aplicadas hasta hoy no ha sido destinada a recién nacidos como lo requieren los esquemas de vacunación para su protección, sino a la población que, por distintas razones, no cuenta con sus dosis correspondientes.

Así lo explicó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dijo, lo anterior forma parte de los resultados del contraste entre el número de nacimientos anuales en la Entidad y el volumen total de biológicos aplicados durante 2025 y lo que va de 2026, "en un contexto marcado por rezagos acumulados en años previos y una cobertura históricamente baja".

Explicó que al cierre de 2024 el País y el Estado se encontraban lejos de los estándares óptimos de protección luego de que disminuyera el abasto de distintos biológicos y que incrementara en parte de la población la desconfianza ante los procesos de inmunización, lo que obligó a replantear las estrategias de vacunación desde el inicio de la actual administración. La llegada del sarampión, dijo, sumada a este rezago "encendió alertas sanitarias" ante casos como Chihuahua, donde se registró un crecimiento acelerado de casos en un corto periodo.

"En el año 2024, para el cierre del 2024, la cobertura de vacunación nacional y en el estado de Jalisco apenas alcanzaba el 60% aproximadamente. Nosotros llegamos al gobierno del estado el 8 de diciembre del 2024 y bueno, con la llegada del sarampión y una cobertura relativamente baja, se advertía que a México le fuera a ocurrir algo como lo que le está ocurriendo. Recibimos un país y un estado con una baja cobertura, esa es también otra verdad", comentó Pérez Gómez.

En términos numéricos, el secretario explicó que, durante 2025 y lo que va de 2026, la Secretaría de Salud ha aplicado alrededor de 700 mil dosis de vacuna contra el sarampión . Esta cifra, al ser comparada con los aproximadamente 120 mil nacimientos anuales en Jalisco, permitió identificar que la mayor parte de las aplicaciones (alrededor de 580 mil) corresponde a personas que no habían sido vacunadas de manera oportuna o que no habían completado su esquema en etapas anteriores de su vida.

"¿Cuántos niños nacen en el estado de Jalisco cada año? Pues nacen alrededor de 120 mil. Es decir, que aproximadamente 580 mil vacunas que hemos aplicado en el año contra el sarampión, rubeola y parotiditis corresponden de alguna manera a población previamente no vacunada o con un esquema de vacunación incompleto. Si hubiéramos recibido al País y al Estado con el 95% de cobertura, solo hubiéramos aplicado alrededor de 200 mil".

En este sentido, y considerando que se previó la necesidad de adquirir alrededor de dos millones de dosis contra el sarampión en el sector de salud pública, se estima que las 1.3 millones de dosis aun disponibles, podrían corresponder al número de dosis faltantes en los esquemas de vacunación de las personas que se han rehusado a adquirir el biológico, dijo.

Este desfase, dijo el secretario, explica por qué la estrategia de inmunización no se limita a la población infantil, sino que ha invitado a toda la población, particularmente a adolescentes y adultos jóvenes, y en general a personas menores de 50 años, a que acudan a recibir el biológico a cualquier unidad de salud pública del Estado, IMSS o ISSSTE, considerando que, en este momento, son el bloque etario más vulnerable al brote epidemiológico.

"Estamos hablando de población adolescente, y en general de la población menor de 50 años de edad que muy probablemente no tiene esquemas completos de vacunación. Entonces, el llamado persiste a que esas personas generen conciencia y vengan y se vacunen, además, por supuesto de los recién nacidos", dijo.

A este esfuerzo, añadió Pérez Gómez, se suma la aplicación de una dosis adicional, conocida como Fase 0, dirigida a menores de entre seis meses y un año de edad, como medida extraordinaria ante el brote, sin que ésta sustituya el esquema regular de dos aplicaciones.

El secretario descartó que en la Secretaría de Salud existan problemas de abasto y destacó que el reto principal no es la disponibilidad de biológicos, sino la aceptación social de la vacunación.

"Tenemos alrededor de 1.2 millones de dosis disponibles entre los dos tipos de vacuna: La triple viral, que protege contra sarampión, rubeola y parotiditis, y la doble viral , que protege contra sarampión y rubeola. La población adulta preferentemente debe recibir sarampión y rubiola, y la pediátrica, sarampión, rubiola y parotiditis", detalló el sectetario de Salud.

Añadió, no se recomienda vacunar contra el sarampión a personas mayores de 50 años, porque existe la estimación de que la mayor parte de esa población o ya tuvo la enfermedad, considerando brotes de décadas pasadas, o ya fue vacunada como parte de las epidemias entonces registradas.

¿Dónde puedo acudir a vacunarme?

Las personas interesadas en adquirir alguna dosis de vacuna contra el sarampión, siguiendo las consideraciones ya mencionadas, pueden acudir a solicitar el biológico en cualquier unidad del sector de salud pública de manera completamente gratuita, y preferentemente con su cartilla de vacunación, donde se les aplicará o se les orientará de la existencia del biológico en el punto más cercano.

También pueden preguntar por ella en cualquiera de los módulos itinerantes o semifijos establecidos en la ciudad, y adquirir el biológico dentro de las brigadas que ya prepara para su operación inmediata la Secretaría de Salud Jalisco. Algunos de los módulos disponibles son los siguientes:

Módulos Zona Metropolitana de Guadalajara

Zapopan

-Puesto semi fijo CISZ Zapopan: Prolongacion Laureles 300.

Lunes a viernes, hasta el 13/02/2026

09:00 a 14:00 hrs

-Puesto semi fijo Siteur, Estacion Belenes del Tren Ligero

Lunes a viernes, hasta el 13/02/2026

14:00 a 18:00 hrs

Guadalajara

-Recaudadora 00: Ramón Corona 65, Zona Centro de Guadalajara.

Lunes a Vienes

10:00 a 14:00 hrs

- SITEUR Estación Juarez del Tren Ligero

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 hrs

- Explanada de Alcalde y Juan Manuel, en el Paseo Alcalde

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 hrs

- Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

Lunes a Viernes

08:00-18:00 hras

- Hospital Civil Juan I. Menchaca. Entrada principal

Lunes a Viernes

08:00-18:00 hras

- Region Sanitaria 13 Puerta principal: Dr. Roberto Michel 251, Las Conchas, Guadalajara

Lunes a Viernes

09:00-15:00 hras

- Recaudadora 03: Circunvalación Oblatos 2921, Colonia Oblatos

Lunes a Viernes

10:00-14:30 hras

Tlaquepaque

-Plaza Forum Tlaquepaque

Lunes a Viernes

10:00-14:00 hras

Modulo Fijo Central Nueva Tlaquepaque Modulo 1

Lunes a Viernes hasta el 31/01/2026

9am a 2pm

- Modulo Fijo Presidencia Municipal de Tlaquepaque

Lunes a Viernes hasta el 31 /01/26

9am a 2pm

- Modulo semifijo San Martín de las Flores calle Pino Suárez #1

Lunes a Viernes del 19 de Enero al 23 de Enero

10 am a 2pm

Tonalá

-Plaza Principal Tonalá

Sábado y Domingo

9:00-18:00

-Plaza Principal Tonalá

Lunes a Viernes

9:00-14:00

-Oficina Municipal de Enlace con SRE Tonalá (Explanada): Av. Río Nilo 8096, Loma Dorada

Lunes a Viernes

9:00-14:00

