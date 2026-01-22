Durante las primeras horas de este 22 de enero, una joven perdió la vida tras un fuerte choque en la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura de la localidad La Primavera , en sentido hacia la ciudad.

El siniestro movilizó a diversas corporaciones de emergencia para atender a la joven de entre 25 y 30 años .

Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardaron la zona del siniestro. Minutos después, arribaron peritos de la Fiscalía del Estado y personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones y recabar los indicios necesarios.

Detalles del hecho

La joven se encontraba saliendo de la curva al cruce con su conexión con la autopista a Tepic y Tala, cuando, se presume, perdió el control de su vehículo. La víctima fatal terminó proyectándose contra el camellón central de la vía.

Debido a la trayectoria del automóvil, este Chevy Monza terminó impactado de frente contra un árbol. Según los rescatistas de Zapopan, quienes fueron los primeros en atender la emergencia, la mujer habría fallecido de manera instantánea en el asiento del conductor. La víctima viajaba sola.

ESPECIAL / X

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó las maniobras correspondientes para extraer el cuerpo de la mujer y trasladarlo a sus instalaciones.

Durante las primeras atenciones a este siniestro, ningún conocido o familiar de la víctima se presentó en el lugar. Hasta el momento, no se tiene conocimiento del origen ni destino que tenía.

