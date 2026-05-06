Realizan Macro Simulacro Nacional 2026 en Jalisco; hubo más participación

En punto de las 11:00 horas de este miércoles, la alerta sísmica nacional se hizo sonar para el Macro Simulacro Nacional 2026 del cual Jalisco formó parte.

Y en el Estado, el simulacro no se hizo esperar: en el Centro Histórico de Guadalajara algunos edificios de dependencias como Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco o la Secretaría de Hacienda del Estado evacuaron a las personas que se encontraban en su interior.

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La hipótesis fue un escenario que contempla un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en la costa sur de Jalisco. Y la participación incrementó respecto al año pasado, según lo que mencionó

"En el estado mejoramos con prácticamente 800 mil personas (más) del simulacro del 19 de septiembre que fueron de 2 millones 500 mil, hoy hay 3 millones (300 mil)".

En el caso de Palacio de Gobierno, fueron evacuadas 220 personas, entre ellas, el gobernador de Jalisco, así como un grupo de alrededor de 20 niñas y niños del municipio de Teuchitlán que se incorporaron al macro simulacro, con un tiempo de evacuación de 2:32 minutos.

La participación mejoró debido a los sistemas de alerta temprana

Para el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, la participación mejoró debido a los sistemas de alerta temprana que se han implementado por las distintas autoridades.

"Hoy le sonó a muchas personas dos alarmas: la de Jalisco Alerta y la que conocemos como alerta presidencial", comentó.

El integrante de la corporación señaló que cada vez más hay mayor participación de casas habitación que se suman al Macrosimulacro y no solamente edificios públicos o empresas.

Ramírez López indicó que todavía se tiene que trabajar en la zona de la costa de Jalisco en torno a los riesgos por un tsunami, principalmente por la implementación de la norma y los señalamientos, la ubicación de las zonas seguras ya que, a diferencia de un inmueble, la infraestructura debe de estar en la ciudad y poder llevar tanto a los habitantes como turistas a zonas seguras.

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