Realizan Macro Simulacro Nacional 2026 en Jalisco; hubo más participación

En punto de las 11:00 horas de este miércoles, la alerta sísmica nacional se hizo sonar para el Macro Simulacro Nacional 2026 del cual Jalisco formó parte.Y en el Estado, el simulacro no se hizo esperar: en el Centro Histórico de Guadalajara algunos edificios de dependencias como Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco o la Secretaría de Hacienda del Estado evacuaron a las personas que se encontraban en su interior.La hipótesis fue un escenario que contempla un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en la costa sur de Jalisco. Y la participación incrementó respecto al año pasado, según lo que mencionó"En el estado mejoramos con prácticamente 800 mil personas (más) del simulacro del 19 de septiembre que fueron de 2 millones 500 mil, hoy hay 3 millones (300 mil)".En el caso de Palacio de Gobierno, fueron evacuadas 220 personas, entre ellas, el gobernador de Jalisco, así como un grupo de alrededor de 20 niñas y niños del municipio de Teuchitlán que se incorporaron al macro simulacro, con un tiempo de evacuación de 2:32 minutos.Para el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, la participación mejoró debido a los sistemas de alerta temprana que se han implementado por las distintas autoridades."Hoy le sonó a muchas personas dos alarmas: la de Jalisco Alerta y la que conocemos como alerta presidencial", comentó.El integrante de la corporación señaló que cada vez más hay mayor participación de casas habitación que se suman al Macrosimulacro y no solamente edificios públicos o empresas.Ramírez López indicó que todavía se tiene que trabajar en la zona de la costa de Jalisco en torno a los riesgos por un tsunami, principalmente por la implementación de la norma y los señalamientos, la ubicación de las zonas seguras ya que, a diferencia de un inmueble, la infraestructura debe de estar en la ciudad y poder llevar tanto a los habitantes como turistas a zonas seguras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *NA