El pasado martes 10 de febrero, un hombre subió al Rooftop Bar 360 del hotel RIU, se enfundó un paracaídas y saltó al vacío desde uno de los edificios más altos de la ciudad. El hecho ocurrió ante la mirada y preocupación de huéspedes y empleados del lugar, quienes intentaron convencer al joven de evitar el salto. Además, fue registrado por diversos celulares que captaron en video el momento.

El sujeto logró abrir su paracaídas y aterrizó en la Glorieta de La Estampida aparentemente ileso y casi de inmediato fue recogido por una camioneta en la que huyó del lugar. Si bien las imágenes causaron muchas reacciones en redes sociales, el hecho no quedará ahí, pues se prevé que se anuncien diversas sanciones para el sujeto.

Esto luego de que las autoridades estén revisando las cámaras del hotel y del C5 en búsqueda de identificar al sujeto, y tomar las medidas legales necesarias. Aún se evalúa si las acciones cometidas representan un delito por poner en riesgo la seguridad de los demás y se prevé que se puedan tomar medidas legales.

¿Qué reglas se rompieron con el salto del paracaidista?

Por otro lado, el gobierno municipal detecta dos violaciones al reglamento por parte de los hoteleros: no informar sobre la situación de riesgo y no contar con personal capacitado para inhibir el riesgo.

Ante ello, José Manuel Romo, secretario municipal de Guadalajara, reveló que se trabaja en adecuaciones para modernizar los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de Guadalajara realizó inspecciones en el sitio las cuales fueron coordinadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Dichas acciones permitieron identificar deficiencias, así como falta de e aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, por lo que se clausuró la zona del hotel.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB