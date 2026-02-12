El Museo Cabañas invita al público a disfrutar de su cartelera de febrero en el Cine Cabañas, un espacio dedicado al cine de arte, independiente y de autor que se ha consolidado como referente cultural en Guadalajara desde 1983.

Con funciones a 65 pesos, este recinto ofrece ciclos, muestras y colaboraciones con festivales e instituciones, integrando una programación que dialoga con las exposiciones del museo y con temas de actualidad ; la propuesta busca fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, además de impulsar la difusión del cine mexicano y documental como parte esencial de la vida cultural del espacio.

El Cine Cabañas se ubica en Calle Cabañas No. 8, colonia Las Fresas, en Plaza Tapatía, Guadalajara, los boletos se adquieren directamente en taquilla 15 minutos antes de cada función.

Cartelera del Museo Cabañas en febrero

Póstumo

12, 13 y 14 de febrero, 19:00 horas.

Dolores despierta en la casa de Luis sin tener la menor idea de cómo llegó hasta allí, y él tampoco puede explicar su presencia. La confusión inicial pronto se transforma en asombro cuando ambos descubren un hecho imposible: Dolores murió hace 50 años.

Un misterio que desafía el tiempo la ha devuelto al presente, empujándolos a desentrañar la conexión profunda que los une, una fuerza que va mucho más allá de los lazos de sangre.

La Virgen de la Tosquera

20 y 21 de febrero, 19:00 horas.

En un verano sofocante, pocos meses después de la ola de violencia que estalló en diciembre de 2001 en Argentina —y que derivó en una severa crisis económica y social—, Natalia, Mariela y Josefina transitan el final de la adolescencia en las afueras de Buenos Aires. Recién graduadas de la secundaria y unidas por una amistad inquebrantable, las tres se enamoran intensamente de Diego, su compañero de toda la vida, desatando un torbellino de emociones que pondrá a prueba su vínculo.

Cosmos

26, 27 y 28 de febrero, 18:00 horas.

En una comunidad apartada de Yucatán, Lena, una mujer de 68 años que ha enviudado, conoce a León, un guardián maya de 62 que custodia los saberes ancestrales y la relación con los espíritus de la naturaleza. Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma en una compañía inesperada para Lena.

Pese a las diferencias que marcan sus trayectorias y a los mundos que parecen separarlos, entre ambos surge un lazo profundo y sincero. Cosmos construye así una reflexión íntima sobre el paso del tiempo, las transformaciones silenciosas de la vejez y la fuerza esencial del amor como motor de la experiencia humana.

