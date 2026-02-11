Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del último miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 11 de febrero. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 50 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen doce conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!Se recomienda proceder de la siguiente manera:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB