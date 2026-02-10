Martes, 10 de Febrero 2026

Jalisco

Jalisco |

Hombre se lanza en paracaídas sin autorización desde uno de los edificios más altos de GDL

Un video que circula en redes sociales muestra cómo se aventó ante testigos y generó reacciones divididas

Por: Jorge Velazco

Las imágenes causaron admiración y rechazo entre los cibernautas. ESPECIAL.

Un hombre saltó al vacío en paracaídas desde el Hotel Riu, uno de los edificios más altos de la ciudad.

En un video que circula en redes sociales y que no precisa la fecha, se aprecia cómo el joven, que se encontraba en el Rooftop Bar 360, ubicado en lo más alto del edificio, se sube a una silla para luego pisar el balcón de cristal y lanzarse al vacío con un paracaídas.

El hecho ocurrió ante la mirada de huéspedes y empleados del lugar, quienes intentaron persuadir al joven para que se bajara. Sin embargo, el sujeto no les hizo caso y se arrojó.

En una segunda toma se aprecia cuando el joven cae y abre su paracaídas, aterrizando en la glorieta de La Estampida, para luego recogerlo y correr hacia una camioneta en la que huyó del lugar.

Las imágenes causaron admiración y rechazo entre los cibernautas; algunos manifestaron su apoyo por su valentía e intrépida acción, y otros su rechazo por el riesgo en que puso su vida.

El Rooftop Bar 360° se ubica en la planta 41 del Hotel Riu Plaza Guadalajara, con vistas a la ciudad y balcón de cristal.

El Hotel Riu Plaza Guadalajara, ubicado en el cruce de las avenidas López Mateos y Lázaro Cárdenas, cuenta con 204 metros de altura y es uno de los edificios más altos de la ciudad.

     

