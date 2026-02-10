Un hombre saltó al vacío en paracaídas desde el Hotel Riu, uno de los edificios más altos de la ciudad.

En un video que circula en redes sociales y que no precisa la fecha, se aprecia cómo el joven, que se encontraba en el Rooftop Bar 360, ubicado en lo más alto del edificio, se sube a una silla para luego pisar el balcón de cristal y lanzarse al vacío con un paracaídas .

El hecho ocurrió ante la mirada de huéspedes y empleados del lugar, quienes intentaron persuadir al joven para que se bajara. Sin embargo, el sujeto no les hizo caso y se arrojó.

En una segunda toma se aprecia cuando el joven cae y abre su paracaídas, aterrizando en la glorieta de La Estampida, para luego recogerlo y correr hacia una camioneta en la que huyó del lugar.

Las imágenes causaron admiración y rechazo entre los cibernautas ; algunos manifestaron su apoyo por su valentía e intrépida acción, y otros su rechazo por el riesgo en que puso su vida.

El Rooftop Bar 360° se ubica en la planta 41 del Hotel Riu Plaza Guadalajara, con vistas a la ciudad y balcón de cristal.

El Hotel Riu Plaza Guadalajara, ubicado en el cruce de las avenidas López Mateos y Lázaro Cárdenas, cuenta con 204 metros de altura y es uno de los edificios más altos de la ciudad.

#LOCAL ��| Sujeto se lanzó con un paracaidas desde la azotea del Hotel Riu en Guadalajara.



Ya esta protección civil de GDL en el lugar de los hechos.

