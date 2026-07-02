Junio, mes que recientemente concluyó, se ha convertido en el mes que menos homicidios dolosos ha registrado en lo que va de la actual administración, destacó este jueves en rueda de prensa semanal de seguridad, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Afirmó que en todo junio se registraron únicamente 51 homicidios dolosos. La cifra representa un asesinato cada 14 horas.

El mes que le sigue con menos asesinatos es el mes de febrero pasado, con 57, señaló el coordinador estatal de Seguridad.

"Es importante destacar, además, que en ningún mes se han superado los 2 dígitos (de asesinatos). Ahora bien, en el primer semestre del año pasado en Jalisco se cometieron 693 homicidios, mientras que de enero a junio de este año fueron 409, es decir, la reducción es del 41% de un semestre a otro", aseveró Alarcón Estrada.

Jalisco ocupa el lugar 10 en el número total de homicidios dolosos a nivel nacional

Añadió que, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), Jalisco ocupa el lugar 10 en el número total de homicidios dolosos. "Sin embargo, si lo medimos por la tasa por cada 100 mil habitantes, Jalisco baja hasta el lugar número 14 a nivel nacional", señaló el coordinador.

Alarcón Estrada manifestó que las autoridades "no echan campanas al vuelo" por estas cifras, pues 51 homicidios son 51 vidas, sin embargo, dijo, esta disminución es de reconocerse ante la coordinación lograda con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Sin duda, estos resultados nos indican que vamos por el camino correcto, y que la estrategia para combatir el homicidio doloso está funcionando. Agradecemos particularmente el apoyo y restricto que hemos recibido por parte de las fuerzas federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que han sido muy importantes para obtener estos resultados con su trabajo conjunto y coordinado", finalizó el coordinador.

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NA