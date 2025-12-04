Jueves, 04 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Hombre cae a socavón tras chocar en López Mateos y Avenida México

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos, cuando la persona intentaba sacar pertenencias de la cajuela de su vehículo, cayó a un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad

Por: Jorge Velazco

Tras el impacto registrado esta madrugada en López Mateos y Avenida México, el semáforo quedó fuera de funcionamiento. ESPECIAL / POLICÍA VIAL JALISCO

Tras el impacto registrado esta madrugada en López Mateos y Avenida México, el semáforo quedó fuera de funcionamiento. ESPECIAL / POLICÍA VIAL JALISCO

Un automovilista chocó sobre la glorieta de López Mateos y Avenida México y, debido al fuerte impacto, derribó un semáforo, quedando el vehículo en el interior de la glorieta.

Lee también: ¿A qué colonias llega el Camioncito Zapopan gratuito que conecta con el Tren Ligero?

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos, cuando la persona intentaba sacar pertenencias de la cajuela de su vehículo, cayó a un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad.

Tras el impacto registrado esta madrugada, el semáforo quedó fuera de funcionamiento, por lo que oficiales de la Policía Vial acudieron al lugar para agilizar la circulación en la zona.

Cabe recordar que en este punto de Avenida México y López Mateos se ubican las fuentes danzantes. En cada lluvia, el agua se derrama por los registros y genera múltiples filtraciones, lo que provoca el reblandecimiento de la tierra en la zona.

Te puede interesar: Presentan libro "Tlajo: de cerquita, tempranito y con la gente" en la FIL

Sin embargo, este no ha sido el único socavón que aparece sobre Avenida López Mateos.

En julio pasado se registró un socavón en López Mateos, en su cruce con La Calma, y el año pasado, antes de llegar a Periférico Sur, también se formó un enorme socavón con un diámetro superior a los 12 metros y cuatro de profundidad, provocando serias afectaciones a la circulación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones