Hombre cae a socavón tras chocar en López Mateos y Avenida México

Un automovilista chocó sobre la glorieta de López Mateos y Avenida México y, debido al fuerte impacto, derribó un semáforo, quedando el vehículo en el interior de la glorieta.

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos, cuando la persona intentaba sacar pertenencias de la cajuela de su vehículo, cayó a un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad.

Tras el impacto registrado esta madrugada, el semáforo quedó fuera de funcionamiento, por lo que oficiales de la Policía Vial acudieron al lugar para agilizar la circulación en la zona.

Cabe recordar que en este punto de Avenida México y López Mateos se ubican las fuentes danzantes. En cada lluvia, el agua se derrama por los registros y genera múltiples filtraciones, lo que provoca el reblandecimiento de la tierra en la zona.

Sin embargo, este no ha sido el único socavón que aparece sobre Avenida López Mateos.

En julio pasado se registró un socavón en López Mateos, en su cruce con La Calma, y el año pasado, antes de llegar a Periférico Sur, también se formó un enorme socavón con un diámetro superior a los 12 metros y cuatro de profundidad, provocando serias afectaciones a la circulación.

AS