El alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) "Tlajo: de cerquita, tempranito y con la gente", una obra que aborda el modelo de cercanía y corresponsabilidad que ha impulsado su administración en el primer año de gobierno.

El presidente municipal explicó que el libro trata la forma de gobierno en las calles, la participación activa como punto de partida de soluciones a problemas comunitarios, los diagnósticos y protocolos de atención y las obras y decisiones con inteligencia territorial.

También se exponen testimonios, historias y entrevistas sobre programas de apoyo al cuidado, espacios públicos y calles renovadas y procesos de corresponsabilidad.

"Un modelo de cercanía no es un eslogan, sino una visión que busca estimular la participación ciudadana y la corresponsabilidad en los temas públicos, es decir, que juntas y juntos dejemos la tribuna y nos metamos al juego —este juego que significa construir la ciudad, el municipio, el estado y el país que queremos—. Un estado próspero, en desarrollo y en mejores condiciones para nuestras familias. Yo estoy convencido de que sí, solo sí, va a suceder con la participación activa de la gente, porque no va a haber esfuerzo que haga un gobierno que tenga eco o resultados positivos si no es con el involucramiento permanente de la gente; un gobierno cercano", dijo el alcalde.

El ex presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, resaltó que este libro demuestra la personalidad del alcalde y su forma de gobernar. "Y eso hoy refleja años de esfuerzo, de políticas públicas y de invención de figuras que llegaron para quedarse", puntualizó.

Durante la presentación del libro también estuvieron presentes el periodista Mario Muñoz y el politólogo Enrique Toussaint, así como el editor de la obra, Julián Rosales, quienes coincidieron en que ésta ofrece un retrato de un municipio que se ha convertido en laboratorio de políticas públicas en el país. Además, afirmaron, se ofrecen ejemplos concretos que motivan a la lectura a especialistas en gestión pública y cualquier persona.

La obra perfila una visión de Tlajomulco hacia 2042, basada en corresponsabilidad y participación ciudadana. Al final se nuestra un mensaje al lector y una idea central de corresponsabilidad: la democracia local se fortalece cuando la ciudadanía y su gobierno caminan juntos; cuando los territorios se escuchan; y cuando la política deja de ser distante para convertirse en acompañamiento cotidiano.

YC