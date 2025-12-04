El Gobierno de Guadalajara anunció una serie de eventos que organizará en el marco de las fiestas decembrinas, los cuales serán abiertos al público.

Habrá más de 100 actividades planificadas por parte del municipio , las cuales tendrán sede en puntos como el Centro Histórico tapatío, la Calzada Independencia, la glorieta de la Minerva, el Templo Expiatorio o los Dos Templos .

Una de las principales actividades será la organización del programa Bien de Noche , que incluirá la Vía RecreActiva nocturna el sábado 6 de diciembre, pero también habrá otras actividades, explicó Cristal Zavala, coordinadora General de Construcción de la Comunidad del municipio .

“ Tendremos en los museos una gran cartelera y programación donde se estarán aperturando y cerrando hasta las 11 de la noche; presentaciones artísticas y musicales en los diferentes puntos; recorridos culturales, tendremos cine al aire libre y la Vía RecreActiva nocturna; y vacunación y taller para mascotas. ”

También habrá otras actividades, como la presentación de un mariachi, la obra del Cascanueces, actividades mundialistas, recorridos guiados, artistas urbanos, pabellón literario, cine al aire libre, pastelería, entre otras.

El municipio también organizará la unión de casi 2 mil matrimonios colectivos en Plaza de Armas.

El municipio, en colaboración con la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, organizará actividades cargadas de tradición navideña en los templos de Santa Teresa, Nuestra Señora de la Merced, Catedral Basílica de la Asunción de María Metropolitana y Nuestra Señora de Aranzazú, así como conciertos de villancicos en Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Aranzazú, Parroquia del Sagrario Metropolitano, Nuestra Señora de la Merced y San José de Gracia.

Parte de la decoración incluye la colocación de ornato en el Centro Histórico tapatío que invita a disfrutar de un ambiente navideño.

