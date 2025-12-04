CRT realiza Seminario Técnico y de Sustentabilidad de la cadena Agave-Tequila

Cumpliendo con el objetivo de generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones, el Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) realizó, en el auditorio de Tequila Lab, el Seminario Técnico y de Sustentabilidad en la Cadena Productiva Agave-Tequila.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha, destacó durante la inauguración que la agroindustria tequilera trabaja para asegurar un crecimiento sostenible rumbo a las metas establecidas para 2030, dentro de su Estrategia de Sustentabilidad.

La agroindustria tequilera se enfrenta ante nuevos retos

“La agroindustria tequilera es consciente de que los procesos productivos actuales exigen nuevos retos que implican el cumplimiento de normas, el desarrollo de tecnologías limpias, contar con tecnologías de tratamiento, ahorro energético y aprovechamiento de subproductos, entre otros. Esto incluye, por supuesto, la protección de los ecosistemas, la preservación de un ambiente saludable y la creación de condiciones para un crecimiento económico alto y perdurable”, precisó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

En la inauguración también participó el secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, quien subrayó la relevancia del agua en la producción del tequila y reconoció la iniciativa del CRT para abordar estos temas.

El seminario abordó temas centrales para el presente y futuro

“Celebro que este seminario aborde temas centrales para el presente y futuro de nuestro entorno, como la sustentabilidad, la ventaja del tequila, la interacción técnica con el CRT, la innovación y las mejores prácticas que permitan enfrentar retos tecnológicos y medioambientales cada vez más complejos. Tengan la certeza de que, desde el Gobierno de Jalisco, seguiremos trabajando de manera coordinada con productores, industriales, investigadores, instituciones y el propio CRT para impulsar un desarrollo competitivo, responsable y sostenible”, mencionó el secretario.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche Petersen, destacó los resultados logrados mediante la marca de certificación ARA (Agave Responsable Ambiental), gracias al trabajo conjunto entre la SEMADET y el CRT.

Se busca evitar la deforestación por cultivo de agave

“Desde la SEMADET operamos junto con el CRT el programa ARA, Agave Responsable Ambiental. Es un programa que evita la deforestación por cultivo de agave y quiero compartirles que, de 2022 a 2025, se ha evitado la deforestación de 17 mil hectáreas, lo que nos indica que el programa está funcionando”, resaltó la secretaria.

Como parte de las actividades del seminario, se instaló un módulo del Bosque Urbano de Extra A.C., en el ingreso de Tequila Lab, donde los asistentes pudieron adoptar un árbol.

“Nuestro objetivo como asociación civil es incidir en la conciencia de los ciudadanos, dándoles un árbol de manera gratuita para que puedan plantarlo y permitir que ese árbol trascienda a generaciones futuras. Actuamos desde la solución y damos seguimiento a cada uno de estos árboles”, mencionó la directora general del Bosque Urbano de Extra, Martha Arreola Gutiérrez.

